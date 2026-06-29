La mediación surte efecto: el metal tiene nuevo convenio provincial

Una de las asambleas celebradas en la tarde de este lunes, en el local de la CIG Jorge Meis

Una vez más, la mediación en el Consello Galego de Relacións Laborais ha sido clave para que el sector siderometalúrgico de la provincia de A Coruña tenga convenio provincial. Tras una intensa jornada de negociación que dio continuidad a las que se celebraron el jueves y el viernes de la semana pasada, las asambleas de los sindicatos convocantes de la huelga –CIG, que hizo una consulta abierta, no limitada a su afiliación, CCOO y UGT– dieron luz verde a la última propuesta, satisfactoria para patronal y sindicatos con el ‘arbitraje’ del AGA y, por lo tanto, a la desconvocatoria de huelga, que estaba prevista para hoy martes y para los días 2, 7 y 9 de julio.

El nuevo marco, que se firmará en breve y al que todavía habrá que añadir la disposición adicional segunda –es decir, el plus de astillero que rige para las empresas de la ría de Ferrol–, tiene una vigencia de cuatro años a diferencia de los tres –o cuatro, condicionados a otras mejoras– que establecía la plataforma conjunta de las centrales sindicales.

El incremento salarial será de un 5% para este año –con retroactividad desde el 1 de enero–, un 3% para 2027 y para 2028, y un 4% para 2029, con actualización conforme al IPC real y, por lo tanto, manteniendo el poder adquisitivo, pues se rompe con la revisión al cruce –una de las principales demandas– que existía hasta ahora: los atrasos se generan desde del primer día del año y no desde el mes en el que el IPC supere los aumentos firmados.

Por otra parte, se reduce la jornada laboral a 1.752 horas este año, pasando a 1.744 los dos siguientes y a 1.740 en 2029. Además, los trabajadores incluidos en las actividades a las que afecta el convenio tendrán un día más de vacaciones al año desde 2027: pasan de 24 a 25 jornadas hábiles. Los días 24 y 31 de diciembre, por otra parte, tendrán la consideración de no laborables.

Cambio de redacción en el plus de peligrosidad, toxicidad y penosidad Otras mejoras que incorpora este convenio con respecto al que todavía está en vigor es que se crea un plus de pernocta, se aumenta el precio del kilometraje y se mejora el pago de la nocturnidad y del trabajo a turnos. Además, se clarifican tanto la aplicación como las medidas de compensación relativas al plus de toxicidad, peligrosidad y penosidad con una nueva redacción para “evitar que as empresas escamoteen o abono destes complementos ao persoal que ten dereito a percibilos polas características e condicións do seu traballo”, explica la CIG en un comunicado. En esa línea, CCOO cree que la nueva redacción de ese artículo (el 46) supone "unha viraxe de 180 graos a favor da clase traballadora", pues su cobro se vincula a las evaluaciones de riesgos realizadas por los servicios de prevención.

Los sindicatos también valoraron muy positivamente las conquistas en materia de estabilidad en el empleo. Así, el 75% de las plantillas tendrán que ser indefinidas, se amplía la subrogación a la actividad de fabricación de bebidas y, en lo que respecta a los fijos-discontinuos, se asegura un periodo mínimo de trabajo anual de seis meses y se activa un periodo de actividad continuada de, al menos 15 días. Además, se amplía el plazo para la comunicación de la incorporación y el trabajador podrá negarse hasta tres veces a ser contratado antes de que se deje de contar con él.

Por otra parte, se mejora la indemnización por finalización de los contratos no indefinidos, que pasan de 16 a 18 días por año trabajado, además de mejorarse también para los ceses voluntarios.

Además, avanza CCOO, se amplían a 26 las horas anuales para consultas médicas a especialistas y acompañamiento de hijos, parejas o padres dependientes-

Los sindicatos expresaron su satisfacción con el acuerdo. El convenio preacordado este lunes es, para la CIG, “o de mellores condicións a nivel galego e sitúase en dereitos e a nivel salarial na vangarda dos convenios do sector en todo o Estado”. Mientras, CCOO asegura que se demostró que "cun sindicato firme, con conciencia de clase e sen fisuras, a patronal ten que ceder".