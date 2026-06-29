La Diócesis de Mondoñedo-Ferrol incluye la ermita de Caranza en su red de atención al peregrino

Varios peregrinos accediendo al templo en Caranza DMF

La Diócesis de Mondoñedo Ferrol sigue reforzando la acogida pastoral y el acompañamiento a las personas que realizan el Camino de Santiago partiendo de Ferrol, con la apertura de un nuevo punto de atención situado en la ermita de Santa María de Caranza. De este modo ofrecen un espacio para sellar sus credenciales pero “también para la oración, hospitalidad y servicio en los primeros kilómetros de la ruta jacobea”.

Así, con permiso de las obras que se realizan ahora en ese punto, desde el pasado uno de junio el templo permanece abierto cada mañana entre las 08.00 y las 09.00 horas, “un horario pensado para atender a quienes inician etapa a primera hora de la mañana pudiendo encontrar un espacio de acogida junto a la ría, así como la presencia del párroco, Alejandro Ruíz, que acompaña personalmente a quienes se detengan en la ermita”, inciden desde la administración diocesana.

El punto de atención ofrece varios servicios como sello oficial del Camino, café y la bendición del peregrino. “Una iniciativa que busca unir hospitalidad cristiana, cercanía y acompañamiento espiritual”, apuntan

Esta propuesta se suma a los otros espacios de acogida en la primera etapa del Camino Inglés como son la iglesia del Socorro, abierta en horario de tarde, Nuestra Señora de las Angustias y la concatedral de San Xiao. En Narón se halla el monasterio de San Martiño do Couto, disponible por la mañana, y la iglesia de Santa Rita de Xuvia.

Desde la Diócesis se precisa que solo en la semana del 15 al 21 de junio, el punto de atención al peregrino recibió a 147 personas: 86 de España, 18 de Italia, 14 del Reino Unido, 9 de Alemania, 6 de Portugal y el resto de otros países del mundo.