Ferrol, de mano del chef Adrián Pérez, opta este martes a ganar de nuevo el certamen 'Sete cidades, sete sabores'

El chef compite en la cita autonómica con su propuesta 'Merenda do patrón' AEIG

Hasta la Cidade da Cultura compostelana se desplazará la jornada de este martes (20 h.) el chef de Sinxelo, Adrián Pérez y parte de su equipo para participar, de nuevo, en otra edición del certamen gastronómico ‘Sete cidades, sete sabores’, que ya tuvo ocasión de ganar hace dos años y en el que están representadas las principales urbes gallegas.

Se trata de un evento que ha traído muchas alegrías para la urbe naval, ya que tras la referida victoria de Pérez hace dos años la pasada edición repetía hazaña otro gran maestro de los fogones como es Álex Martínez, del restaurante Bacelo.

Los dos cocineros locales estarán en la cita, a la que no han faltado en las últimas campañas, ya que el ganador de la edición previa forma parte del jurado del siguiente año, de modo que en 2025 fue Adrián Pérez quien cató la propuesta de Martínez y esta edición será a la inversa.

El chef de Sinxelo ya se hizo con el premio en 2024 con su tapa ‘Recuerdos de mi niñez’ y ahora podría reeditar esa victoria con ‘Merenda do patrón’, un plato en el que regresa de nuevo a sus orígenes, al hogar y a los encuentros familiares durante la celebración de las fiestas patronales, cuando sobre la mesa se volvía a sacar lo que había sobrado y la mezcla de sabores era la gran protagonista.

Junto a Adrián Pérez competirán también otros seis cocineros más de A Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra; Vigo, Ourense y Lugo.

En el showcooking de hoy, que organiza la Xunta a través de Turismo de Galicia y en el que se escogerá la mejor de Galicia a ojos de un jurado profesional y del público, estará presente la concejala de Turismo de Ferrol, Maica García.