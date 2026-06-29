El PSOE acusa al Concello de usar los remanentes para ajustar las cuentas municipales

El concejal socialista Rafael Fernández Jorge Meis

El grupo socialista cargo este lunes contra el gobierno local de Ferrol por el suplemento de crédito de 3,6 millones de euros que promueve para sufragar diversos gastos, acusándole de emplear “os aforros municipais” para ajustar “uns orzamentos mal planificados”.

Por medio de un comunicado, la formación avanzó que trasladará esta cuestión en la comisión extraordinaria de Facenda, convocada para la mañana de este martes para abordar específicamente esta modificación. Así, el PSOE considera que la medida evidencia “que o PP elaborou uns orzamentos afastados da realidade”, incidiendo en que los gastos que se cubrirán con los fondos adicionales eran “perfectamente previsibles”.

“O máis grave é que o goberno volve recorrer aos aforros municipais para corrixir os seus propios erros. Uns orzamentos serios non necesitan modificacións aos poucos meses da súa aprobación”, censuró el edil Rafael Fernández. En cuanto a los desembolsos que se efectuarán gracias a dicho suplemento, el concejal detalló que se destinarán 1,12 millones de euros al área de Recursos Humanos –de los que el 41,6%, 500.000 euros, se empleará para abonar gratificaciones por servicios extraordinarios y reforzar partidas de salarios y productividad–; otro medio millón para sufragar la sentencia judicial relativa al SAF; 1,25 millones para actuaciones de pavimentación; 230.000 euros para iniciativas de promoción de la ciudad; y 150.000 para abonar su aportación a la Mancomunidade, entre otros.

Por otro lado, Fernández Beceiro también criticó la “improvisación” a la hora de tramitar este expediente, señalando que el suplemento iba a ser abordado en la comisión ordinaria de Facenda, pero que unas horas más tarde se convocó una segunda, de carácter extraordinario, previa a la anterior y de “apenas 15 minutos” para tratar la mencionada modificación.