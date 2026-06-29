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Ferrol

El gobierno local destinará 180.000 euros a la promoción de la educación física y el deporte

Con estas ayudas, el Consistorio busca seguir impulsando los hábitos de vida saludables

Redacción
29/06/2026 21:34
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles
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La Xunta de Goberno Local, en su sesión de este lunes, aprobó las bases de las subvenciones de 2026 para clubes y otras entidades para la promoción de la educación física y la práctica deportiva, destinando para ello un total de 180.000 euros.

Por medio de un comunicado, el Consistorio ferrolano detalló que estas ayudas, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva, tienen como objetivo que los beneficiarios “dispoñan de medios para o cumprimento dos seus obxectivos e para que actúen como motores e garantes da participación cidadá nos seus ámbitos de actuación”. De este modo, se subvencionarán tanto las propuestas de iniciación y promoción de la práctica deportiva como la participación de deportistas en competiciones federadas.

De este forma, podrán optar a estas ayudas únicamente aquellas entidades con sede social en el término municipal de Ferrol. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación de su convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

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