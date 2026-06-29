El Concello licitará el servicio de barras de bar en la vía pública en las fiestas de verano

El servicio deberá ser compatible con la celebración de conciertos y otras actividades AEIG

El Concello de Ferrol licitará la autorización demanial para la instalación y explotación de barras de bar en la vía pública, concretamente en la plaza de Armas y en el parque Antón Varela, durante la celebración de los festejos de San Ramón.

Según trasladó el ejecutivo ferrolano, la Xunta de Goberno Local, en su sesión de ayer lunes, dio luz verde al procedimiento, señalando que se ha adoptado esta modalidad de cara a asegurar “un maior control municipal sobre as condicións de seguridade, limpeza e salubridade” sobre esta actividad. En este sentido, el Consistorio incidió en la necesidad de contar con “servizos complementarios” durante los conciertos y otras actividades incluidas en la programación de las fiestas, así que, en el caso de la venta de bebidas, se optó por regular estas barras, garantizando de este modo una atención al público “adecuada”, al tiempo que se evitan situaciones de venta no autorizadas.

De igual modo, la regulación de estas instalaciones temporales, apuntó el Concello, permitirá “compatibilizar a actividade económica” con un uso del dominio público “adecuado”, además del cumplimiento “das condicións técnicas e organizativas necesarias durante la celebración de conciertos y otras iniciativas. A este respecto, el gobierno local insistió en que se tratará de equipamientos desmontables, de carácter temporal y destinados exclusivamente a la actividad económica autorizada.

En cuanto a la licitación, el gobierno local explicó que se dividirá en dos lotes: por un lado, uno limitado al entorno de la plaza de Armas y la calle Real, que estará operativo del 21 al 30 de agosto; y, por otro, un punto de venta en el parque Antón Varela, en el barrio de Canido, únicamente para el día 27. Asimismo, en lugar de establecerse un valor estimado del encargo se señala uno mínimo de 306 euros para el espacio frente al palacio municipal y otro de 30,6 para el del barrio alto, que las empresas interesadas podrán ir mejorando al alza.

El plazo de presentación de propuestas será de 15 días naturales a contar a partir de la publicación del encargo en la Plataforma de Contratación del Sector Público.