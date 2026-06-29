El CEIP de Esteiro inicia una recogida de firmas para exigir la instalación de un ascensor

El pasado curso se trasladó un aula para facilitar el acceso a Leo Jorge Meis

La comunidad educativa del Centro de Enseñanza de Infantil y Primaria (CEIP) de Esteiro ha iniciado esta semana una campaña de recogida de firmas para exigir a la Consellería de Educación que cumpla con su compromiso de dotar al centro de un ascensor y aseos adaptados, tal y como recoge la legislación autonómica de accesibilidad. Se trata, como explicó el propio centro, de una solicitud que parte del 2023, pero que cobró especial relevancia un año después, pues uno de sus alumnos, Leo, que sufre la enfermedad de Niemann-Pick, no podría acceder a su aula en el curso 2025/2026 al estar en la primera planta.

La situación, como denunció la semana pasada el BNG –que también llevará esta problemática al Parlamento–, se solventó trasladando la clase a la planta baja, si bien es una solución que no se podrá aplicar en 2026/2027. Así, desde la comunidad educativa se señaló que, en su momento, personal de la Unidade Técnica de la Consellería visitó el centro para elaborar un informe para corroborar la necesidad de intervenir en el CEIP. De igual modo, en mayo de 2025 recibieron el proyecto en sí –que no incluye los baños adaptados, únicamente el ascensor–, pero desde entonces no han tenido noticias sobre la ejecución de las obras –de hecho, supieron que la propuesta había sido aprobada gracias a la intervención de la Concellería de Eduación del gobierno local de Ferrol–.

De esta forma, desde el centro de enseñanza se solicita la colaboración vecinal para, mediante las firmas, trasladar a la administración autonómica la necesidad de acometer estas obras de forma urgente. Aquellos que quieran participar podrán dejar su rúbrica en las propias instalaciones del CEIP de Esteiro hasta el próximo 7 de julio en horario de mañana.