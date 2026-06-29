‘Decorado’ de Chelo Loureiro, premiada en el Festival Internacional de Annecy
Chelo Loureiro volvió a subirse a un escenario internacional para recibir un pgalardón, en este caso el ‘Paul Grimault’ por el filme de animación
El cierre del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy –Francia–, celebrado entre los pasados días 21 y 27 de junio, dejó el nombre de Ferrol en lo más alto. La productora Chelo Loureiro volvió a subirse a un escenario internacional para recibir un premio, en este caso el ‘Paul Grimault’ por el filme de animación ‘Decorado’, dirigido por Alberto Vázquez, y con la ferrolana en la producción. De este modo, la animación española vuelve a cosechar éxitos por donde se proyecta.
La película es una coproducción entre las españolas María y Arnold AIE, Abano Producións –Chelo Loureiro–, Uniko y Glow Animation, y la portuguesa Sardinha em Lata.
Tras la recepción del galardón, la productora ferrolana señalaba que “estar seleccionada a competición oficial nun Festival como o de Annecy, considerado como o máis importante no mundo da animación, é xa un premio, porque son só 11 as películas seleccionadas das centos que reciben de todo o mundo. Pero alzarse ademais cun premio especial do xurado como o Paul Grimault, que distingue a singularidade artística e autoral, e a innovación, fainos sentir que algo estamos a facer ben”.
Por su parte, ‘La violinista’, de Ervin Han y Raúl García, coproducida entre España, Singapur e Italia, fue el primer film español el conquistar el Cristal a la Mejor película.