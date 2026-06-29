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Ferrol

‘Decorado’ de Chelo Loureiro, premiada en el Festival Internacional de Annecy

Chelo Loureiro volvió a subirse a un escenario internacional para recibir un pgalardón, en este caso el ‘Paul Grimault’ por el filme de animación 

Redacción
29/06/2026 21:51
chelo loureiro
Chelo Loureiro se subió al escenario francés a recoger el galardón por 'Decorado'
Cedida
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El cierre del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy –Francia–, celebrado entre los pasados días 21 y 27 de junio, dejó el nombre de Ferrol en lo más alto. La productora Chelo Loureiro volvió a subirse a un escenario internacional para recibir un premio, en este caso el ‘Paul Grimault’ por el filme de animación ‘Decorado’, dirigido por Alberto Vázquez, y con la ferrolana en la producción. De este modo, la animación española vuelve a cosechar éxitos por donde se proyecta.

La película es una coproducción entre las españolas María y Arnold AIE, Abano Producións –Chelo Loureiro–, Uniko y Glow Animation, y la portuguesa Sardinha em Lata.

Los productores Iván Miñanbres, Chelo Loureiro y Nicolás Schmerkin, con el premio por “Unicorn Wars”

Las dos producciones que “teletransportan” a Ferrolterra a la gala de los Goya 2026

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Tras la recepción del galardón, la productora ferrolana señalaba que “estar seleccionada a competición oficial nun Festival como o de Annecy, considerado como o máis importante no mundo da animación, é xa un premio, porque son só 11 as películas seleccionadas das centos que reciben de todo o mundo. Pero alzarse ademais cun premio especial do xurado como o Paul Grimault, que distingue a singularidade artística e autoral, e a innovación, fainos sentir que algo estamos a facer ben”.

Por su parte, ‘La violinista’, de Ervin Han y Raúl García, coproducida entre España, Singapur e Italia, fue el primer film español el conquistar el Cristal a la Mejor película.

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