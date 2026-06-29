CCOO insiste en completar la Fábrica Digital de Bloques con un nuevo dique cubierto

Iván López, responsable de la sección sindical de CCOO en Navantia, en un Dez de Marzo Jorge Meis

El plazo para que las organizaciones sindicales presentasen sus aportaciones al plan estratégico de Navantia del periodo 2026-2029 vence este martes y todas las centrales han remitido a la dirección sus consideraciones bajo la premisa que lo ideal es negociar el programa para poder introducir cambios.

El principal, aunque no el único, es la construcción del dique cubierto, una infraestructura que está presente en los documentos de la compañía desde hace una década y que no contempla el nuevo plan industrial.

Para la sección sindical de CCOO en Navantia Ferrol, esta omisión impide “el salto tecnológico y real al concepto de Astillero 4.0” y condena a la empresa a continuar en “ese ciclo de crestas y valles de carga de trabajo que tenemos actualmente”. Es más, Comisiones cree que el éxito o el fracaso del futuro de Navantia depende “de si la Fábrica Digital de Bloques y el dique cubierto funcionan coordinadamente como un solo motor operativo”. En esa línea, la organización considera que con ambas infraestructuras el astillero sería puntero y protegería “nuestra industria pública frente a externalizaciones y deslocalización”.

Además, CCOO exige un “plan de formación continua y profesionalizada”.