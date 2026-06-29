Aprobado el plan de seguridad y salud para el aglomerado de los caminos de A Rega y O Confurco

La intervención arrancará próximamente Daniel Alexandre

La fase de tramitación de las obras para el aglomerado de los caminos de A Rega y O Confurco, ambos en la parroquia de Doniños, fue completada este lunes con la aprobación del plan de seguridad y salud de la actuación. El documento validado esta semana, según detalló el gobierno local, fue presentado por la propia empresa adjudicataria de las obras, José No Martiñán e Hijos.

Como se recordará, la concesión de este encargo se produjo a comienzos del pasado mes de enero, formalizándose pocas semanas después. No obstante, las malas condiciones meteorológicas de inicios de ejercicio retrasó este proyecto, valorado en 62.920 euros –con impuestos incluidos– y con un plazo de ejecución de un mes. Así, se espera que las labores arranquen en cuestión de días.

Los trabajos consistirán en la limpieza y reparación de ambos viales, que suman una superficie de 1.837 metros cuadrados –1.052 el de A Rega y 785 el de O Confurco–, tras lo cual se aplicará una capa de aglomerado asfáltico de seis centímetros de espesor. La actuación se completará con la renovación de la señalización horizontal y vertical, así como el perfilado y acondicionamiento de las cunetas.