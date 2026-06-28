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Ferrol

La primera promoción del grado de Relacións Internacionais echa a volar

La titulación interuniversitaria de los campus de Ferrol y Ourense comenzó a impartirse en el curso 2022/2023

Redacción
28/06/2026 21:33
promoción do grao en Relacións Internacionais
Los titulados, el sábado en el salón de actos Concepción Arenal
Jorge Meis
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El salón de actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol acogió en la tarde de ayer sábado una cita muy especial, la graduación de la primera promoción del grado de Relacións Internacionais, una titulación que se imparte en la Facultade de Humanidades e Documentación.

La vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares, presidió el acto con el decano, Manuel-Reyes García, y por los padrinos de la promoción, los profesores Andrea Teira y Christoph Schreinmoser. Durante la celebración intervinieron el coordinador del grado, Jorge Quindimil, y las alumnas Ana Buceta e Iria Cobas.

La titulación de Relacións Internacionais es la última implantada en el Campus Industrial. Es interuniveristaria, en este caso compartida con la Universidade de Vigo, y bilingüe. Se imparte en la Facultade de Humanidades e Documentación desde o curso 2022/2023. Los dos últimos años son los de la especialización, y el Campus de Ferrol oferta la mención en Cooperación Internacional para o Desenvolvemento y el de Ourense, que forma parte de la UVigo, la de Xestión de Proxectos Internacionais.

Para poder acceder a este grado, el alumnado debe acreditar un nivel B1 en inglés en el momento de formalizar la matrícula, una vez realizada y superada la ABAU y obtenga la correspondiente plaza.

Primer llamamiento

El primer llamamiento de matrícula para las titulaciones del Sistema Universitario Galego se hará el martes 7 de julio. En ese momento, el alumnado conocerá si tiene la calificación mínima para poder matricularse –deberá formalizarse los dos días siguientes, 8 y 9– o si tendrá que esperar a las siguientes convocatorias. En el caso de Relacións Internacionais, la oferta de plazas es de 30 y la última nota de corte fue un 10,678.

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