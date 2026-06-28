El Puerto de Ferrol mejora un 13% sus tráficos gracias a los graneles líquidos

Alrededor de 700 turistas viajan, ahora rumbo a Francia, a bordo del trasatlántico Jorge Meis

En un contexto de incertidumbre por la inestabilidad geopolítica, la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao fue capaz en mayo de mantener una senda muy positiva de crecimiento en relación con el año anterior, mejorando en un 13,3% sus tráficos, sobre todo gracias a un comportamiento excepcional de los graneles líquidos –gas natural licuado, principalmente– y a la buena evolución de la mercancía general. El organismo que preside José Antonio Álvarez Vidal supera los tres millones de toneladas en lo que va de año, por los 2,77 que tenía al cierre del quinto mes de 2025.

El conjunto que forman los muelles locales y de San Cibrao se consolidan, de este modo, en el selecto grupo de cinco dársenas de todo el sistema portuario español que incrementa su actividad en dobles dígitos en lo que va de año. Solo Alicante, que crece un 20,7%, y Málaga, con un 18,4, superan la progresión de Ferrol-San Cibrao. Son la vanguardia de las 28 dársenas de interés general, cuya evolución acumulada está en fase de estancamiento, con apenas un 0,3% de subida.

Por segmentos de carga, solo los graneles sólidos pierden fuelle en relación con el primer cuatrimestre del año. El dato discreto de mayo –apenas 154.000 toneladas, casi las mismas que la mercancía general, algo insólito para el Puerto– los ha sacado de los números negros –son 1,28 millones de toneladas, un 5% menos–, si bien los líquidos y la mercancía general siguen presentando unos buenos datos. La carga líquida a granel alcanzó los 1,4 millones, lo que representa más de un 40% de incremento, y la mercancía general pasa de las 411.000 tonelaladas de 2025 a 441.000.

Contenedores y vehículos

En lo que respecta a los contenedores, parece que la caída de los primeros meses ha llegado a su fin. En mayo se movieron más de 4.400, por los menos de 1.900 del mismo mes del año pasado. Por otra parte, la descarga y embarque de vehículos en régimen de mercancía es hasta ahora inexistente –apenas dos en lo que va a de año–, pero esa situación comenzará a cambiar a partir del balance de julio, cuando se espera que llegue el primer buque con turismos del grupo SAIC para su distribución por Europa.

En lo que respecta al tipo de operación, el Puerto sigue fortaleciendo su capacidad exportadora, que se mantiene en el entorno del 25% –750.000 toneladas– sobre el total del tráfico de mercancías.