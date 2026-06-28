El PSOE acusa a Rey Varela de “oportunista” por su posición sobre Navantia
Critica que no reivindicase nada durante el mandato de Rajoy
El PSOE provincial acusa al alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, de “oportunista” y de “chegar tarde” a las reivindicaciones de los sindicatos sobre el plan estratégico de Navantia.
Los socialistas coruñeses critican que el regidor se “intente presentar agora como o gran defensor do naval ferrolán” –remitió esta semana una carta al presidente de Navantia, a la SEPI y al Ministerio de Hacienda reclamando inversiones concretas, como el dique cubierto para nueva construcción– mientras “omite deliberadamente unha realidade: que os estaleiros viven hoxe a maior carga de traballo da súa historia recente grazas ás decisións adoptadas polo Goberno de España”.
En esa línea, el PSOE recuerda las inversiones realizadas, sobre todo la Fábrica Digital de Bloques, que supone “un auténtico punto de inflexión”, y destaca que cada año se destinan alrededor de 100 millones de euros a “modernizar os seus centros produtivos”.
“O certo”, añaden los socialistas, “é que en 2017 as gradas do estaleiro estaban baleiras e hoxe Ferrol desenvolve o maior programa de construción naval”. Además, le afean al alcalde que “reclama hoxe o que non reclamou cando gobernaba Rajoy. A súa capacidade reivindicativa parece activarse só cando o Goberno é socialista”, señala antes de lamentar que Rey “pretenda apropiarse dunha demanda histórica que pertence aos traballadores”.