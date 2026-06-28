Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El PSOE acusa a Rey Varela de “oportunista” por su posición sobre Navantia

Critica que no reivindicase nada durante el mandato de Rajoy

Redacción
28/06/2026 14:38
Balance PSOE provincial
Bernardo Fernández, en el centro, en una imagen de archivo
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El PSOE provincial acusa al alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, de “oportunista” y de “chegar tarde” a las reivindicaciones de los sindicatos sobre el plan estratégico de Navantia.

Los socialistas coruñeses critican que el regidor se “intente presentar agora como o gran defensor do naval ferrolán” –remitió esta semana una carta al presidente de Navantia, a la SEPI y al Ministerio de Hacienda reclamando inversiones concretas, como el dique cubierto para nueva construcción– mientras “omite deliberadamente unha realidade: que os estaleiros viven hoxe a maior carga de traballo da súa historia recente grazas ás decisións adoptadas polo Goberno de España”.

En esa línea, el PSOE recuerda las inversiones realizadas, sobre todo la Fábrica Digital de Bloques, que supone “un auténtico punto de inflexión”, y destaca que cada año se destinan alrededor de 100 millones de euros a “modernizar os seus centros produtivos”.

“O certo”, añaden los socialistas, “é que en 2017 as gradas do estaleiro estaban baleiras e hoxe Ferrol desenvolve o maior programa de construción naval”. Además, le afean al alcalde que “reclama hoxe o que non reclamou cando gobernaba Rajoy. A súa capacidade reivindicativa parece activarse só cando o Goberno é socialista”, señala antes de lamentar que Rey “pretenda apropiarse dunha demanda histórica que pertence aos traballadores”

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620