El número de nacimientos en Ferrol, el más alto en ocho años

gente paseando al sol Daniel Alexandre

El cambio demográfico que está experimentando Ferrol es una realidad que, por el momento, progresa de manera discreta pero con pilares sólidos y en la que juega un papel determinante la llegada de personas procedentes de otros lugares.

Así, los datos, todavía provisionales, publicados por el Instituto Galego de Estatística –IGE– referidos al movimiento natural de la población en 2025 reflejan tendencias positivas para la ciudad, como, por ejemplo, el hecho de que el número de nacimientos –360– fue el más alto desde el año 2017, cuando se registraron 386. Parece, atendiendo a la secuencia más reciente, que la ciudad naval ha dejado atrás el suelo de los años 2020 –307–, 2021 –301– y 2024 –309– y está en proceso de rebote.

Sin embargo, la otra variable que determina el saldo vegetativo, las defunciones, es todavía muy superior, con 941, con lo que el resultado es 581, pero el más bajo desde 2020.

En el conjunto de la comarca, la situación es muy similar y, aunque hay diferencias, no son significativas y, además, describen una tendencia muy clara: el saldo vegetativo es negativo en todos y cada uno de los municipios. En Narón, el resultado fue de -213; en Fene, de -105 y en Ortigueira, de -95. En As Pontes la diferencia es de 88, en Cedeira, de 77, y en Valdoviño, Mugardos, Pontedeume y Cabanas se situó también por encima de las seis decenas.

Sin embargo, en lo que respecta a los nacimientos, hay varios concellos en los que en 2025 hubo más que el ejercicio anterior. En concreto, la mitad de los de Ferrolterra mejoraron sus cifras, empezando por Narón, que pasó de 202 a 205, pero también en el tercer municipio de la comarca en población, Fene, que en 2024 había empadronado a 44 recién nacidos y en 2025, a 47.

La misma tendencia, aunque discreta, se observa en Pontedeume –de 29 a 30–, Cedeira –de 23 a 24, al igual que Mugardos–, San Sadurniño pasó de 12 nacimientos a 14 en 2025; y, después, los casos más exponenciales, a pesar de la discreción de las cifras, que fueron As Somozas y Cercido, que vieron nacer un bebé en 2024, mientras que el ejercicio siguiente fueron cinco. Otro caso similar se produjo en Cariño, con seis nacimientos en 2024 y 15 el año pasado, las mejores de la última serie.

En lo que respecta al sexo del recién nacido empadronado en alguno de los veinte municipios de Ferrol, Eume y Ortegal, la igualdad es máxima en el conjunto: 432 hombres y 433 mujeres, aunque con diferencias relevantes por concello. Así, por ejemplo, en Cabanas, los hombres nacidos en 2025 (6) triplican a las mujeres; en Cedeira (16) los duplican y en As Somozas la proporción fue cuatro y uno. En el otro lado, el de más mujeres, están Ferrol (185, diez más), Narón (104, tres más) y casos como Valdoviño (15, por siete hombres), Cariño (diez, el doble) y Ortigueira, con ocho mujeres y cinco hombres, respectivamente.