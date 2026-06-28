Concentración en el Mercadona de A Gándara para pedir información sobre la ‘Tienda 9’
La CIG se puso en contacto con la dirección de la empresa en abril, pero no obtuvo respuesta
La CIG convoca para el próximo martes, a las 11.00 horas, en el Mercadona de A Gándara una concentración para pedir información y “garantías laborais” ante la implantación del nuevo modelo ‘Tienda 9’.
Con este motivo, el sindicato se puso en contacto con la dirección en abril, pero no hubo respuesta, por lo que teme que este cambio va a suponer “unha redución dos postos de traballo e un deterioro das condicións laborais”.
En ese sentido, la CIG sostiene que ‘Tienda 9’ va a apostar por una oferta “máis orientada á restauración rápida, potenciando o consumismo, competindo con cadeas de comida para levar e con establecementos de produto preparado e envasado”. Además, avanza que “suprime a atención directa pola agrupación de produtos envasados, substituíndo así as seccións de produto fresco”. La central nacionalista señala además que la puesta en marcha de este nuevo modelo en el súper de A Gándara “xa está a evidenciar algunhas das medidas que a empresa podería estender a outros centros, aplicando despedimentos, traslados de persoal e unha maior presenza de contratacións parciais ou descontinuas”.
La concentración es, reitera, un “toque de atención” para que “abandone o silencio”.