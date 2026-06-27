El Foro Cidadán advierte de posibles actos de protesta

Reunión del Foro Cidadán con la Mancomunidade el pasado mes de mayo Daniel Alexandre

El Foro Cidadán polo Ferrocarril, la plataforma social que reivindica la implantación de un servicio de tren moderno en la comarca de Ferrolterra, continúa su ronda de contactos con las diferentes administraciones locales, autonómicas y estatales. El último de estos encuentros, como avanzó el propio organismo al término del mismo, fue con la Delegación del Gobierno en Galicia, el pasado viernes.

Así, los representantes de la entidad se entrevistaron con el titular de la institución, Pedro Blanco, de cara a solicitarle que ejerza de interlocutor con el Ministerio de Transportes para concretar la comprometida reunión con José Antonio Santano Clavero, secretario de Estado de esta área. Y es que, como recordó el Foro, ya han pasado tres meses desde que se accedió a celebrar dicha cita, pero la fecha sigue sin fijarse.

De este modo, desde la plataforma se advirtió que, de persistir esta falta de interlocución real con los responsables estatales de Transportes “e a ausencia de resultados” relativos a sus reivindicaciones “so traerá como consecuencia a necesidade de volver a activar a presión cidadá” –como ya sucedió el pasado mes de noviembre, cuando el Foro logró convocar a más de 10.000 personas en una manifestación que recorrió las calles de Ferrol–.

Asimismo, la reunión también sirvió para trasladar a Blanco Lobeiras algunas de las propuestas “máis factibles” del colectivo de cara a avanzar en la modernización del servicio, tales como un aumento de frecuencias y la mejora de servicios y tarifas en la línea Ferrol-A Coruña; la resolución de las alegaciones en el proyecto del ‘bypass’ de Betanzos; la elaboración de un estudio técnico para la electrificación de las vías; o, en el caso del servicio de ancho métrico a Ribadeo, mayores inversiones en material y personal para evitar incidencias. De igual modo, los representantes volvieron a plantear la necesidad de elaborar planes a largo plazo para reducir el tiempo de viaje a 35 minutos.