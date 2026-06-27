El Camino Inglés, una ruta jacobea por la inclusión y la diversidad

Más de medio centenar de personas tomaron parte en la acción promovida por la Fundación Ingada Jorge Meis

Más de medio centenar de personas participaron ayer en una ruta de peregrinación por el Camino Inglés hasta Neda, una iniciativa que combina ocio, deporte, cultura, convivencia e inclusión social a cada paso que fueron recorriendo hasta llegar a las inmediaciones del albergue de peregrinos nedense.

Tras partir del Baluarte de San Juan pasadas las diez de la mañana, la comitiva prosiguió itinerario hasta la plaza de Armas, donde se hicieron una foto de grupo en la que también posaron las responsables municipales de Política Social e Inclusión y Educación, Rosa Martínez y Patricia Cons, respectivamente, así como la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros.

Foto de familia frente al palacio municipal de Ferrol Jorge Meis

Martínez agradeció a la fundación haber escogido Ferrol como inicio de esta propuesta familiar que busca incrementar la sensibilización social con el TDAH y otros trastornos asociados. “O Camiño fala de chegada, pero tamén de acollida e isto encaixa á perfección co espírito desta iniciativa”. La responsable de las políticas sociales también añadió que “Ferrol é inicio de ruta do Camiño e Inglés e implicándose nesta acción de Ingada está a dicir tamén que temos que traballar por unha sociedade na que todos e cada un teñamos cabida de forma real e efectiva”.

Las dos representantes municipales agradecieron también a la fundación su trabajo dando asistencia en Galicia a personas afectadas por Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y otros trastornos relacionados así como a sus familias, ante la alta prevalencia de estas patologías en la sociedad actual.

El grupo disfrutó de un final de etapa, ya en Neda, amenizado por The Transfusións.