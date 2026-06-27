El 'Arnomendi' culmina la operación de vigilancia pesquera de la campaña del bonito

El 'Arnomendi', ejercitándose con el helicóptero de Gardacostas de Galicia en uno de sus despligues Armada

El patrullero de altura ‘Arnomendi’ ha completado las tareas de vigilancia e inspección dentro de la campaña de la pesca del bonito, en aguas de la cornisa cantábrica, la costa gallega y el océano Atlántico.

El buque, que integra la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol, contó en el despliegue con una dotación de 32 personas.

Desde que partieron de su base en A Graña el pasado 1de junio, la unidad ha llevado a cabo las habituales misiones de verificación de la presencia de buques nacionales y de otros estados miembros autorizados para la campaña en cuestión y han realizado la inspección de las capturas, y que éstas se hayan hecho arreglo a lo establecido. Asimismo, han revisado las artes empleadas así como las actividades de la flota pesquera, verificando en la mar el cumplimiento de la normativa pesquera.

Como en otras ocasiones, se ha embarcado además a personal de la Secretaría General de Pesca. Asimismo, el buque aprovechó para realizar ejercicios de tiro y seguridad interior.