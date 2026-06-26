Tristeza en As Cabazas, Carlos Sadness no actuará en el Gadis Surf Festival Ferrol

Imagen del escenario preparado para estas actuaciones Daniel Alexandre

Y si en el Gadis Surf Festival Ferrol el aspecto deportivo ha despegado con la final de la cita de longboard y el inicio del surf júnior, en lo que a su apartado de ocio se refiere se ha visto obligado a cancelar todos los conciertos previstos en el Camping As Cabazas.

Una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente por una posible afectación de la parte musical a la píllara das dunas, ha llevado a tomar esta determinación después de que la organización intentase salvar estas actuaciones incluso con un cambio de ubicación. Una decisión que afecta a las actuaciones del viernes de The Benturas, Fuah y Keepers, así como al esperado concierto de Carlos Sadness y Amaramar en la jornada de este sábado.

Una medida tomada de cara a evitar consecuencias legales para promotores y artistas. "Lamentamos las molestias que hayamos podido ocasionar, ajenas a nuestra voluntad", apuntan desde Classic Surf Pro Events, señalando que "el evento sigue con mucho surf, skate y arte. Nos vemos en la playa".