Tristeza en As Cabazas, Carlos Sadness no actuará en el Gadis Surf Festival Ferrol
La organización ha suspendido todos los conciertos previstos por una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente por la píllara das dunas
Y si en el Gadis Surf Festival Ferrol el aspecto deportivo ha despegado con la final de la cita de longboard y el inicio del surf júnior, en lo que a su apartado de ocio se refiere se ha visto obligado a cancelar todos los conciertos previstos en el Camping As Cabazas.
Una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente por una posible afectación de la parte musical a la píllara das dunas, ha llevado a tomar esta determinación después de que la organización intentase salvar estas actuaciones incluso con un cambio de ubicación. Una decisión que afecta a las actuaciones del viernes de The Benturas, Fuah y Keepers, así como al esperado concierto de Carlos Sadness y Amaramar en la jornada de este sábado.
Una medida tomada de cara a evitar consecuencias legales para promotores y artistas. "Lamentamos las molestias que hayamos podido ocasionar, ajenas a nuestra voluntad", apuntan desde Classic Surf Pro Events, señalando que "el evento sigue con mucho surf, skate y arte. Nos vemos en la playa".