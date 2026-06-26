Sanidade destinará más de medio millón de euros a la renovación de la unidad móvil de donación de sangre de Ferrolterra

Foto de familia del conselleiro con el alcalde de Ferrol y la directora de ADOS J.G.

La Consellería de Sanidade inició esta semana el proceso de licitación para la adquisición de una nueva unidad móvil de donación de sangre, que, una vez entre en servicio, sustituirá a la que se encuentra operativa a día de hoy en el área de Ferrolterra. Así lo anunció este viernes el titular del departamento autonómico, Antonio Gómez Caamaño, durante una visita a Ferrol con motivo de la campaña veraniega “Un alento de vida”, que arrancó a comienzos de mes.

“Esta nova unidade supón un investimento de medio millón de euros e vai formar parte deste equipo de dez, máis dúas de reserva–, apuntó el responsable de la Xunta. En este sentido, el procedimiento de adquisición del activo aún no se encuentra publicado en la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia, pero, al tratarse de un trámite más largo de lo habitual, se espera que entre en servicio antes de que finalice el presente ejercicio 2026. Asimismo, cabe recordar que ya el pasado año, concretamente en el mes de noviembre, se licitó esta misma unidad por un valor de 500.000 euros –el actual asciende a 525.000–, pero el concurso quedó desierto.

Unidad móvil con la decoración de la nueva campaña de donación J.G.

En cualquier caso, Gómez Caamaño avanzó que las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 7 de agosto. “O obxectivo da Axencia de Doazón de Sangue (ADOS) é chegar a toda Galicia e por iso estas unidades teñen que renovarse”, recordando además que el gobierno autonómico destinó en los últimos años sobre dos millones de euros en el remplazo de algunos de estos vehículos”.

Tasas elevadas

En cuanto a la campaña en sí, el titular de Sanidade recordó que Ferrol era una de las 170 ‘paradas’ programadas para incentivar a los vecinos a donar sangre, explicando que, si bien las reservas en estos momentos se encuentran en buenos niveles, durante la temporada estival las contribuciones ciudadanas descienden notablemente. La propuesta, incidió, “ten un lema moi bonito, ‘Un alento de vida’, porque realmente este acto de xenerosidade pode realmente axudar a salvar moitas vidas”, incidiendo en que son necesarias unas 400 donaciones al día para mantener dicho nivel de seguridad.

“Quero lembrar –apuntó– que Galicia é todo un exemplo de solidariedade neste aspecto. Somos a terceira comunidade autóma coa maior tasa de doación, de 39 por cada 1.000 habitantes, e dentro disto Ferrol tamén ten un papel destacado, sendo a terceira cidade, por detrás de Santiago e Pontevedra”. Y es que, según los datos de la propia Consellería, la urbe naval alcanzó en 2025 un nivel de 51 contribuciones por cada 1.000 residentes, seguida, a nivel comarcal, de Cedeira (42), Fene (32), Ares (24), As Somozas (22), Narón y Valdoviño (21 cada una), Neda (19), Moeche y San Sadurniño (15) y Mugardos (9).

Asimismo, el conselleiro agradeció su colaboración a la hora de llevar a cabo esta campaña a entidades y empresas, como Navantia o el Racing de Ferrol, además de “centros de ensino e de formación profesional”, destacando, de igual modo, que el campus de Esteiro es el primero de toda la comunidad autónoma en número de donaciones –con 27 por cada 1.000 estudiantes–. Por último, desde ADOS se recordó que, además de la unidad móvil de la comarca, hay una permanentemente en el hospital Arquitecto Marcide.