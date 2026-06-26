Novedades en la procesión del Carmen en Ferrol, que este año saldrá de San Francisco

Procesión del Carmen el pasado año en el Arsenal Daniel Alexandre

La Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol ha dado a conocer algunas de las novedades de cara a la celebración de la procesión de Nuestra Señora del Carmen que tendrá lugar, como es habitual, en dos jornadas, el 15 y 16 de julio, en colaboración con la Diócesis, la Armada, la Autoridad Portuaria y la Cofradía de Pescadores.

El primer día, la imagen saldrá en procesión de la iglesia castrense de San Francisco. Allí se oficiará una eucaristía a las siete de la tarde y el cortejo partirá una hora después, recorriendo la glorieta de Alfredo Martín y la calle Emilio Antón. En el lugar, enfrente al Campo de San Roque, se detendrá para que las religiosas de las Esclavas del Santísimo Sacramento le dediquen una canción.

Retomarán la marcha, acompañados de la Banda Acotaga, por Espartero, para dirigirse después al Arsenal por Merced, Benito Vicetto, San Francisco y Espíritu Santo, entrando al recinto por la Puerta del Parque aunque, si las obras que se realizan allí no lo permiten, lo harán por La Cortina. Junto al muelle militar se realizará la tradicional ofrenda y el paso de Nuestra Señora del Carmen permanecerá en el interior de la Sala de Armas hasta el día siguiente.

Ya el 16, por la mañana, presidirá los actos de la Armada en honor a su patrona y, por la tarde, saldrá de nuevo de las instalaciones para la procesión marítima por la ría, organizada por la APFS.

Al finalizar el recorrido, el cortejo se dirigirá a la iglesia parroquial del Socorro, donde se retirará, como viene siendo habitual, con el canto de la ‘Salve Marinera’ en las voces de la rondalla Añoranzas. Los portadores y portadoras que deseen llevar la imagen podrán apuntarse en sus hermandades del 3 al 10 de julio.

Veneración

La Cofradía de la Soledad y la Fraternidad Franciscana Seglar de Ferrol organizan para este domingo 28, de 12.00 a 19.00, la veneración de San Pedro, con misa a continuación en la capilla de la Orden Tercera.