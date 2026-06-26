La reunión del metal se salda con avances pero sin acuerdos definitivos

La CIG advirtió de que, de no alcanzarse solución, continuará la huelga Jorge Meis

La tercera reunión de mediación entre la patronal y la representación sindical del sector siderometalúrgico de A Coruña, celebrada este viernes en la sede del Consello Galego de Relacións Laborais, se saldó con “avances en distintos artigos” del futuro convenio colectivo de estos profesionales, pero sin ningún acuerdo “definitivo”.

Según detalló la CIG al término del encuentro, durante el mismo “produciuse, por primeira vez, unha negociación real”, al plantear los empresarios propuestas “que puideron ser tomadas en consideración”, aun siendo “insuficientes”. En este sentido, la parte social considera que está en manos de la patronal dar el “impulso definitivo” al futuro pacto laboral en la cuarta y última reunión, programada para el próximo lunes a las 10.00 horas, advirtiendo, no obstante, que de no alcanzarse un acuerdo se seguirá adelante con las cuatro jornadas de huelga ya convocadas para el 30 de junio y los días 2, 7 y 9 de julio.

En cuanto a la reunión en sí, desde la central nacionalista se detalló que se trataron algunos aspectos concretos, como la revisión de las tablas salariales, pero que aún quedan muchos aspectos por abordar, como la situación de los fijos discontinuos, la reducción de la jornada laboral o la jubilación parcial. Así, la CIG celebra este cambio de rumbo en las conversaciones, aunque insiste en que las propuestas empresariales siguen estando “lonxe de cumprir os obxectivos marcados polo persoal para esta negociación”.

“Agardamos que a patronal asuma con responsabilidade a última proposta que a parte social puxo enriba da mesa, deixe de enredar con cuestións menores e de dar voltas a un convenio abocado ao conflito e a seguir na folga nas actuais circunstancias”, advierte la federación de Industria del sindicato. Tras la reunión, a las 18.00 horas del lunes, se celebrará una nueva asamblea en el salón de actos de la central nacionalista.