La llegada de SAIC Motor obligará a renegociar otras concesiones vigentes

Parte de la explanada, incluida la terminal de carbón, en la que se levantará la fábrica de SAIC Martín Barreiro

El desembarco de SAIC Motor en el puerto exterior de Caneliñas obligará a la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao a negociar con al menos dos concesionarias, Endesa y Windwaves, su presencia en la dársena. El proyecto básico publicado este viernes en el Diario Oficial de Galicia –DOG– para someterlo, junto con el estudio de impacto ambiental, a información pública, revela la localización de las dos parcelas y, por lo tanto, la necesidad de reconfigurar el espacio de las empresas que ya están instaladas en esta área. Una es Endesa, que, como se recordará, fue pionera en instalarse en el puerto exterior, donde construyó la terminal de descarga de carbón y unas naves de 9.226 metros cuadrados.

Este mineral ha desaparecido de los tráficos del organismo ferrolano, pero la concesión –en la que, como el resto de las autorizaciones, se establecen un mínimo de actividad para no recibir penalizaciones– no caduca hasta el año 2035. En la voluntad de la Autoridad Portuaria está llegar a un acuerdo amistoso con las empresas para facilitar la llegada de la multinacional china.

Los documentos, que estarán a exposición pública hasta el 7 de agosto, también detallan el proceso de implantación en las diferentes fases y parcelas. En total, la superficie de dársena sobre la que se asentará SAIC supera los 425.000 metros cuadrados, es decir, casi la mitad de toda la que tiene el puerto exterior.

Las dimensiones de la planta superan en un 50% las de la Fábrica Digital de Bloques: 69.150 metros cuadrados

Antes de que se firme la concesión, el Puerto deberá proceder a la reagrupación y parcelación de las diferentes áreas. La principal es la que ocupará la zona contigua al dique de abrigo y acogerá la fábrica en sí –se denomina centro ‘workshop’– y a otras áreas exteriores. Son 381.664 metros cuadrados, incluidos los 6.000 del vial que ya existe y que se mantendrá dar servicio a la instalación. La otra parcela, de unos 43.800 metros cuadrados, se localizará en el otro extremo del puerto, pero no se habilitará hasta la segunda fase.

La terminal de graneles sólidos de Endesa y las edificaciones auxiliares complementarias serán demolidas y los solares, acondicionados para la posterior ejecución de la fábrica. Además, aunque el puerto cuenta con una amplia dotación de servicios, será necesaria la realización de las acometidas hasta los puntos de conexión donde se encuentran las redes de suministro.

La primera fase tendrá forma de “L” desde el dique de abrigo. SAIC prevé que la tramitación ambiental y administrativa no vaya más allá del presente año, con la idea de que los 18 meses siguientes –desde enero de 2027– se ejecute la fase de construcción antes de la puesta en funcionamiento de la fábrica. El complejo, como ya se avanzó hace unas semanas, recibirá y almacenará las piezas de los vehículos –interiores, equipamiento, chasis, carcasas, vidrios, etc.– para poder realizar el ensamblaje completo. Además, tras el montaje se realizarán también aquí los controles de calidad, las pruebas de funcionamiento de los turismos y la expedición final, es decir, el embarque o evacuación –por tren o por carretera– de los productos.

En apenas un lustro la multinacional china espera tener las dos fases listas para producir 120.000 vehículos

El centro ‘workshop’ tendrá una superficie de 69.150 metros cuadrados y una forma rectangular: 474,80 metros de largo por 168,50 de ancho. Por ponerla en dimensión, es alrededor de un 50% más grande que la Fábrica Digital de Bloques de Navantia –500 metros de largo por 90 de ancho– en el astillero de Ferrol. Las oficinas principales estarán adosadas a este volumen y en esta primera actuación también se contempla la construcción de una garita de control, un circuito de pruebas exterior y un espacio para el almacenaje de vehículos ya terminados. En una zona más alejada del complejo, más próxima al talud, se localizará el almacén de productos químicos y residuos peligrosos.

En esta primera fase, atendiendo al número de trabajadores que se necesitarán para poner en marcha la fábrica, también se habilitará una zona de estacionamiento para empleados y empleadas y para visitas comerciales. Serán 603, dieciséis de ellas adaptadas y otras quince con estaciones de carga para vehículos eléctricos.

La segunda fase se pondrá en marcha después de que la fábrica comience a funcionar. El cronograma establece el periodo de un año para completar los trámites administrativos y ambientales –2029– y 16 meses para la ejecución de las obras de ampliación, que obligarán a reconfigurar algunos espacios –incluida la propia fábrica– de la primera fase. La obra estará lista y preparada para acoger las nuevas actividades en 2031.

La inversión asciende a 197 millones, de los que 101 se destinan a la ejecución de la obra civil

Así, SAIC acometerá varias intervenciones. En primer lugar, se plantea el aprovechamiento del almacén existente al lado de la actual terminal de Endesa. La intención es emplearlo para el acopio de mercancías y de las piezas que componen los vehículos, aunque serán los técnicos los que determinen si está en condiciones de utilizarse; en el caso de que no sea así, se demolerá para levantar otra nave con el mismo volumen y para el mismo uso.

La planta de producción también se verá afectada por esta segunda fase, que se ampliará en algo más de 9.000 metros cuadrados, de forma perpendicular al volumen principal, es decir, paralelo al talud. También se aumentará la superficie exterior dedicada al almacenaje de los coches ya finalizados y se construirá una estación de repostaje para el consumo propio de los vehículos híbridos que se ensamblen.

Cuando las dos fases estén completadas, SAIC prevé una producción de 120.000 vehículos al año y una vida útil de medio siglo.

La inversión estimada asciende a 197 millones de euros. De estos, la inmensa mayoría –121– se corresponden con los recursos necesarios para ejecutar la obra civil y más de 49 para la instalación de la maquinaria que se empleará en el proceso de ensamblaje de las piezas. A la investigación y desarrollo del producto se destinarán más de ocho millones en esta fase de implantación y a herramientas cerca de 6,5. Las tasas para poner la fábrica a funcionar ascenderán a 8,5 millones.

Además de los 2.300 puestos de trabajo que se crearán –mil directos y otros tantos indirectos en las instalaciones de Caneliñas y otros 300 en As Pontes–, durante las obras serán necesarios otros 2.000, aproximadamente.

El plazo de exposición pública del proyecto y del estudio de impacto ambiental está abierto durante 30 días hábiles

El estudio de impacto ambiental, al que podrán presentarse alegaciones en los próximos 30 días hábiles, analiza las dos alternativas plausibles. Una era el polígono de Penapurreira en As Pontes –donde finalmente se construirá también un centro productivo– y la otra el puerto exterior de Ferrol. Ambas son “compatibles” con los criterios medioambientales, pero la de la dársena de Caneliñas tiene una “valoración significativamente más favorable”.

Es, dice el estudio ambiental, el que menos impacto genera al estar “íntegramente asentado sobre superficie artificial”, con una afección nula sobre la vegetación, sin interferencia con los recursos hídricos y a mucha más distancia de los núcleos poblaciones que As Pontes. Además, tiene a su favor que gran parte de la actividad logística podría hacerse por vía marítima; por contra, en As Pontes se necesitaría poner en marcha un proceso de modificación urbanística, la acometida de servicios o la construcción de una estación depuradora, entre otras actuaciones.