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Ferrol

La caída de un árbol obliga a interrumpir el servicio ferroviario entre Ferrol y Oviedo

El incidente se registró poco antes de las once de la mañana en el tramo entre Ortigueira y Viveiro

J. Guzmán
J. Guzmán
26/06/2026 13:14
El servicio se retomó poco después de las 12.30 horas
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El servicio ferroviario de ancho métrico entre Ferrol y Oviedo se vio interrumpido este viernes durante aproximadamente dos horas al bloquear un árbol caído las vías. Según informó ADIF a través de sus redes sociales, el incidente se registró poco antes de las once de la mañana en el tramo que separa las localidades de Ortigueira y Viveiro, en la provincia de Lugo.

Tras ser alertado de la incidencia (en un principio constaba únicamente como que habían caído ramas en el trazado), el administrador de infraestructuras desplazó hasta el punto una cuadrilla de operarios para retirar la masa vegetal. Así, tras constatarse que era un árbol caído, los profesionales procedieron a su retirada, restableciéndose la circulación pasadas las 12.30 horas.

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