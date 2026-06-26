Julieta suma para su ‘océano’ a toda la dotación de la F-102

La pequeña Julieta arropada por los mandos y la dotación de la fragata ‘Almirante Juan de Borbón’ el pasado jueves en la proa del buque Cedida

Julieta García sigue pescando peces para su ‘océano’, un mar de solidaridad que nació cuando a ella le diagnosticaron síndrome de Rett y su madre, Lucía, supo que sentarse a ver la vida pasar no era una opción. Así que, apoyada en la entidad de referencia en España, se puso manos a la obra para crear todo un calendario de acciones encaminadas a lograr visibilidad y fondos para la investigación.

Después de conquistar al racinguismo —lograron recaudar 11.000 euros en una previa solidaria— y al mundo de la danza —18.500 en ‘Bailando por Julieta’—, entre otros muchos ‘peces’, ahora es la Armada la que ha caído en sus redes, concretamente la dotación de la F-102, la ‘Almirante Juan de Borbón’.

Explica Lucía García que fue el padre de la mejor amiga de su sobrina —una niña que, a su vez, es la madrina de la pequeña ‘princesa’ Rett—, que está destinado en el buque, quien les animó a conocerlo y contar su historia a bordo, algo que ocurrió el pasado jueves 18 mientras la fragata estaba atracada en su base del Arsenal de Ferrol.

“Junto a ‘sus peces’ y a todas las personas que forman parte de ‘El Océano de Julieta’ compartimos un mensaje de solidaridad y compromiso”, aseguraban tras la visita desde la Armada, añadiendo que “cada gesto cuenta, cada apoyo suma y cada persona que se une a esta causa ayuda a que la esperanza siga avanzando”.

Agradecieron, además, a la pequeña que les haya recordado “que la verdadera fuerza no se mide en millas navegadas, sino en la capacidad de inspirar a quienes nos rodean”.