Julieta suma para su ‘océano’ a toda la dotación de la F-102
La niña ferrolana con síndrome de Rett fue recibida a bordo de la ‘Almirante Juan de Borbón’
Julieta García sigue pescando peces para su ‘océano’, un mar de solidaridad que nació cuando a ella le diagnosticaron síndrome de Rett y su madre, Lucía, supo que sentarse a ver la vida pasar no era una opción. Así que, apoyada en la entidad de referencia en España, se puso manos a la obra para crear todo un calendario de acciones encaminadas a lograr visibilidad y fondos para la investigación.
Después de conquistar al racinguismo —lograron recaudar 11.000 euros en una previa solidaria— y al mundo de la danza —18.500 en ‘Bailando por Julieta’—, entre otros muchos ‘peces’, ahora es la Armada la que ha caído en sus redes, concretamente la dotación de la F-102, la ‘Almirante Juan de Borbón’.
Explica Lucía García que fue el padre de la mejor amiga de su sobrina —una niña que, a su vez, es la madrina de la pequeña ‘princesa’ Rett—, que está destinado en el buque, quien les animó a conocerlo y contar su historia a bordo, algo que ocurrió el pasado jueves 18 mientras la fragata estaba atracada en su base del Arsenal de Ferrol.
“Junto a ‘sus peces’ y a todas las personas que forman parte de ‘El Océano de Julieta’ compartimos un mensaje de solidaridad y compromiso”, aseguraban tras la visita desde la Armada, añadiendo que “cada gesto cuenta, cada apoyo suma y cada persona que se une a esta causa ayuda a que la esperanza siga avanzando”.
Agradecieron, además, a la pequeña que les haya recordado “que la verdadera fuerza no se mide en millas navegadas, sino en la capacidad de inspirar a quienes nos rodean”.