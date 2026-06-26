José Antonio Álvarez: "Mi compromiso es hacer realidad la oportunidad que se abre para el Puerto, para Ferrol, para Galicia y para España"

Jose Antonio Álvarez Vidal, antes del acto, con la conselleira do Mar Daniel Alexandre

José Antonio Álvarez Vidal ha tomado este viernes posesión de su cargo como presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao en un acto celebrado en la Sala Curuxeiras y que ha contado con la presencia de los alcaldes de Ferrol, Cervo y Foz; del subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, y de las conselleiras do Mar, Marta Villaverde, y Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. También estaban dos de sus cuatro predecesores en el puesto, el último, Francisco Barea, y Ángel del Real, entre otras autoridades civiles, militares y religiosas, y una amplia representación de la comunidad portuaria.

Álvarez Vidal juró el cargo antes de reconocer la magnitud del desafío que afronta, el proceso de implantación de la multinacional china de coches eléctricos e híbridos SAIC. "Llevo en la Administración más de 40 años, pero nunca en un puesto parecido a este, el más interesante de toda mi vida", dijo. "Soy consciente del momento, de la importancia del momento", subrayó antes de recordar que "no es un camino solitario" y que el trabajo "colectivo" va a ser determinante en la consecución de la meta, es decir, "que la oportunidad que ahora se presenta se haga realidad". En ese sentido, recalcó que ese objetivo solo podrá materializarse "con el esfuerzo conjunto de todas las administraciones".

El nuevo presidente del Puerto también aludió al cambio de ciclo en Ferrol. "Sabe reinventarse, como se ha demostrado en muchas ocasiones en el pasado y en el presente, y ha sabido tirar para adelante". En este punto aludió a sus predecesores en el cargo, que, en sus respectivos contextos y con sus circunstancias, demostraron, aseguró, "una capacidad de respuesta ante situaciones de dificultad como a las que ahora nos vamos a enfrentar". "Recojo un testigo", prosiguió, "con la idea de seguir intentando captar nuevos tráficos y nuevos operadores con el aval de nuestra capacidad y experiencia demostrada para contribuir a hacer un 'hub' de automoción en el norte de Galicia".

"No hay que ser creídos", añadió, "pero sí podemos creer en nosotros si algo ya van creyendo desde fuera". Por último, incidió en que su compromiso es "el de hacer realidad esta oportunidad que se abre para el Puerto, para Galicia y para España".

Reacciones

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, afirmó que el relevo en el Puerto "es también un símbolo del trabajo y el impulso que las distintas administraciones están dando para que Ferrol sea capaz de tener el esplendor industrial que tenía antiguamente", entre ellas, dijo, la "apuesta decidida del Gobierno de Pedro Sánchez". Abalde recordó que en sus primeros años como rector de la Universidade da Coruña, Ferrol "era una ciudad que languidecía, triste y pesimista" y que ahora "la situación ha cambiado porque tiene proyectos encima de la mesa", gracias, en gran medida, "al impulso que se ha dado a la construcción naval".

El representante del Gobierno en A Coruña aseguró que el puerto "va a tener un papel fundamental en la industrialización y en la diversificación" y que el proyecto de SAIC no es consecuencia de "una ubicación o unas infraestructuras, sino también de la formación que ofrecemos, del talento que tenemos".

"Ahora estás en un puesto exigente", dijo Abalde, "que te va a exigir muchísimo trabajo y esfuerzo, pero es un proyecto apasionante y muy ilusionante para todos".

Álvarez Vidal, con la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana Daniel Alexandre

El alcalde, José Manuel Rey Varela, puso en valor la importancia del puerto para la ciudad ("cuando el puerto late con fuerza, la ciudad late con fuerza", dijo) y vinculó el crecimiento y el éxito de uno con la otra. Aludió también a la magnitud del reto al que se enfrenta Álvarez Vidal, pero insistió en que "te vamos a acompañar, como estamos haciendo, desde el primer minuto". El regidor hizo referencia en varias ocasiones a la historia, en concreto al siglo XVIII. "Cuando las decisiones no se tomaban con criterios políticos y primaban los geoestratégicos, alguien decidió que el gran puerto de la Armada en todo el Atlántico estaría en Ferrol, y hoy, tres siglos después, desde miles de kilómetros de distancia se han vuelto a fijar en este enclave estratégico mundial".

Rey Varela también habló de un cambio de percepción al que el proyecto de SAIC aporta su parte. "Tantas veces hemos visto que Ferrol era el señalado por las malas noticias y ahora vemos que si trabajamos todos juntos podemos ser el lugar donde ganar empiece a ser lo normal", pero, para que ese cambio se consolide va a ser "fundamental la colaboración entre administraciones".

Por último, el alcalde adoptó un tono más reivindicativo. Le pidió al subdelegado del Gobierno que transmita las "carencias" del plan estratégico de Navantia en el que no figura un dique de nueva construcción, otro más grande para reparaciones y actuaciones urgentes en la eólica marina. También se refirió al atraso ferroviario como factor que podría lastrar el crecimiento del puerto. "No podemos ser los abandonados de toda España", señaló.

Fue la conselleira do Mar, Marta Villaverde, la que cerró el acto. Destacó la trayectoria y las virtudes del nuevo presidente, su actitud "sempre positiva" ante los desafíos y la buena sintonía que "crea nos equipos dos que forma parte", cualidades que, auguró, serán muy útiles para llevar a buen término el proyecto de SAIC. Por último, tiró de humor cuando dijo que "o reto que asumes é grande, pero antes levabas 122 portos (en referencia a su etapa de tres años en Portos de Galicia) e agora só levas un, así que malo será que non deas feito, non?".