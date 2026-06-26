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Ferrol

El Tercio Norte acogió el acto de toma de posesión de su nuevo comandante

El coronel David Salvador Rodríguez Picallo asumió el mando en un acto con presencia militar y civil

Redacción
26/06/2026 22:46
Tercio Norte entrada do novo coronel David Salvador Rodríguez Picallo
Toma de posesión de David Salvador Rodríguez Picallo
Daniel Alexandre
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El Patio de Armas del Cuartel de Dolores acogió este viernes la ceremonia de toma de posesión del coronel entrante del Tercio Norte, David Salvador Rodríguez Picallo, que asumió oficialmente el mando de la unidad durante un acto militar, relevando en sus funciones al coronel Antonio Javier Palmero Romero y ante la presencia de numerosas autoridades militares y civiles, como el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, o la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros.

La ceremonia estuvo presidida por el comandante general de la Fuerza de Infantería de Marina, el general de división José Luis Souto Aguirre y la parada militar comenzó a las 11.20 horas con la formación de la Fuerza.

Tercio Norte entrada do novo coronel David Salvador Rodríguez Picallo
Autoridades y público asistente
Daniel Alexandre

Una vez incorporada la Bandera y tras la llegada de la autoridad que presidía el acto, el Comandante General de la Fuerza de Infantería de Marina, José Luis Souto, el coronel entrante llevó a cabo el acto de juramento del cargo.

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Acto en el Cuartel de Dolores
Daniel Alexandre

El acto de entrega de mando contó con una nutrida representación del personal de las unidades de la Fuerza de Protección de Infantería de Marina y, tras la toma de posesión, la ceremonia finalizó con un desfile de la Fuerza por el propio cuartel de Infantería, uno de los cuerpos más antiguos, que este mismo año conmemoró el 489 aniversario de su creación con un acto militar, el pasado mes de febrero, en el mismo Cuartel de Nuestra Señora de Dolores del Tercio del Norte, en el marco de los actos programados en los distintos puntos del territorio nacional donde el cuerpo mantiene su presencia.

La Armada elaboró con motivo de esta efeméride un vídeo conmemorativo que recoge la trayectoria de este cuerpo, desde sus orígenes hasta sus misiones actuales.

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