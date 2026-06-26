El curso Carlos Gurméndez comienza el miércoles 1 de julio con el presidente de la RAG, Henrique Monteagudo

La presidenta del Club de Prensa y la Vicerrectora, entre las directoras del curso Cedida

El curso de pensamiento y comunicación Carlos Gurméndez sigue cumpliendo años hasta llegar en esta edición a los 27. Desde el miércoles día 1 hasta el viernes, el salón de actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol acogerá una serie de ponencias de personalidades relevantes como Henrique Monteagudo, presidente de la Real Academia Galega, que será el encargado de inaugurar el evento; Ramón Villares, expresidente del Consello da Cultura Galega; la profesora y escritora Pilar García Negro, o el expresidente de la Xunta, Fernando González Laxe, entre otros.

Todos ellos se encargarán de profundizar en la identidad y gobierno de Galicia en el mundo actual, abordando cuestiones relacionadas con la lengua, la cultura, la acción exterior, el territorio, el derecho o los modelos de desarrollo del país.

Así las cosas, en la primera jornada Henrique Monteagudo hablará de ‘Os retos de futuro da lingua galega’; Villares de ‘Galicia non se entende sen América’; José Manuel Andrade, director de la Fundación Juana de Vega, de ‘Galicia rural: identidade, territorio e gobernanza nun país en transformación; y el director del Igadi, Christoph Schereinmoser, de ‘Galicia no mundo: acción exterior, desafíos e oportunidades’.

El jueves tendrá como protagonistas a Pilar García Negro, González Laxe, el profesor de Humanidades y filósofo Alberto Sucasas y el artista plástico Francisco Oti.

En la última jornada, las profesoras Esperanza Piñeiro y Asunción L. Arranz tratarán el tema del imaginario popular gallego.

Las personas interesadas en acudir al curso Carlos Gurméndez deberán enviar un correo electrónico con sus datos a info@clubdeprensaferrol.com o ponerse en contacto a través del número 661 331 986, antes de las 9.30 horas del miércoles 1 de julio.

El curso cuenta con 20 horas de homologación de la Consellería de Educación para el profesorado de enseñanza no universitaria.

En el acto de presentación del curso tomaron parte la vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares; la presidenta del Club de Prensa, Julia Díaz; así como las directoras del curso, la catedrática de Historia de Secundaria y Bachillerato, Esperanza Piñeiro y la profesora de Ciencias do Traballo, Asunción L. Arranz.

La vicerrectora destacó el interés de esta propuesta formativa, haciendo hincapié en que los futuros profesionales deberán trabajar en un contexto social que deben conocer “e que é clave para formar persoas profesionais completas, críticas e comprometidas”.

Por su parte, la presidenta del Club de Prensa resaltó la “calidade” del curso y la idea de que, tras “estudar a globalización, as migracións e a nova orde mundial” en este momento, “volver a Galicia era unha necesidade”, apuntó