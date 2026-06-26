El BNG llevará al Parlamento el retraso en la mejora de la accesibilidad del CEIP de Esteiro

Comparecencia de Mon Fernández este viernes en el local de la formación en Ferrol J.G.

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) llevará al Parlamento el retraso en las obras de mejora de la accesibilidad del CEIP de Esteiro. Así lo anunció hoy viernes el diputado y candidato a la Alcaldía de Ferrol, Ramón ‘Mon’ Fernández durante una rueda de prensa en la que denunció la situación de uno de los alumnos del centro, Leo, de siete años, que sufre la enfermedad de Niemann-Pick, “o que impídelle, por exemplo, subir as escaleiras”.

“Estamos a falar dunhas instalacións, como moitas outras da comarca, e seguramente de todo o país, que está a incumprir a normativa de accesibilidade do ano 2014”, explicó el representante, acusando a la Xunta de no asumir su responsabilidad al respecto. Así, el nacionalista apuntó que el caso de Leo era una muestra de lo que sucede cuando la administración autonómica “non cumpre coas súas obrigas”, insistiendo en que “hai persoas que ao final están sendo discriminadas nos seus dereitos”.

De igual modo, Fernandez Alfonzo señaló que el centro educativo tomó “medidas excepcionais” para facilitar la asistencia a clase de este alumno, como el traslado del aula de Infantil a la planta baja, pero que, de cara al próximo curso, no será posible hacer “este tipo de apaños”. Al problema de las escaleras, apuntó el diputado, se suma la ausencia de baños adaptados en todas las instalaciones, que conserva las originales del edificio y a los que, afirmó, “resulta imposible acceder en cadeira de rodas”.

“Xa desde novembro de 2023 a dirección do centro ven reclamándolle a Xunta a construcción dun ascensor e a remodelación dos aseos”, relató el representante, apuntando que, desde entonces, ha tenido lugar un intercambio constante de comunicaciones entre el colegio y la administración autonómica, pero ningún avance en el proyecto. Asimismo, Mon Fernández detalló que esta misma semana visitó el CEIP de Esteiro junto a la presidenta de la Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA), Almudena González, para conocer de primera mano las mencionadas carencias.

Otro detalle al que hizo mención el nacionalista es que el proyecto existente –cuya ejecución inmediata se exigirá en el Parlamento– no incluye mención alguna de los baños, de modo que el escrito planteará la remodelación de un aula anexa a la zona donde supuestamente se colocará el ascensor para que sirva aseo y vestuario accesible. Por último, la iniciativa que se presentará en la cámara gallega incluirá una propuesta más amplia relativa al servicio de Atención Temperá, del que Leo se beneficiaba para recibir tratamiento de fisioterapia –al cumplir los siete años ya no es elegible–. A este respecto, el representante señaló que se solicitará incrementar la edad máxima y sus recursos.