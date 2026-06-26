Celebrado el enlace de Lucía Castro Méndez y Juan Guerrero Hidalga, una boda ‘de altos vuelos’

Enlace de Lucía Castro y Juan Guerrero Cedida

El pasado sábado celebraron su enlace matrimonial en A Coruña Lucía Castro Méndez y Juan Guerrero Hidalga. La ceremonia religiosa se llevó a cabo a las cinco de la tarde en el templo de las Esclavas, sito en el área urbana de Riazor. Dio solemnidad y brillantez al oficio litúrgico la coral polifónica El Eco, la más antigua de la península ibérica, dirigida por Pedro Martínez Tapia, elenco al que pertenece el padre de la contrayente. A lo largo de la misa sacramental interpretaron a Händel, Bach, Mendelssohn, Mozart y Wagner, alcanzando el momento culminante con el Ave María de Schubert en el que lució voz la contralto Sabi Tarela. A los teclados del órgano estuvo Gabriel López. La actuación de El Eco fue muy aplaudida.

Posteriormente, los invitados se desplazaron al Pazo de Orto, en las inmediaciones del embalse de Cecebre, en donde fueron obsequiados con una generosa sesión de aperitivos, seguida de cena que tuvo como colofón la típica queimada llevada a cabo en el espléndido escenario natural del Pazo, ritual que fue amenizado por un grupo folclórico tradicional. La fiesta continuó hasta altas horas con la actuación de un conocido DJ.

Lucía Castro Méndez, sobrina del periodista Man Castro, es hija de padre ferrolano y madre natural de Ourense, matrimonio residente en A Coruña. Fue Meiga Mayor de las fiestas de San Juan de la vecina ciudad, en el 2003, y en el 2006, elegida en Narón miss Coruña, candidata al título de España. La contrayente llegó a presentar una de las galas anuales que celebraba multitudinariamente Diario de Ferrol en la primera década del presente siglo.

En tono gracioso y entrañable, algunos invitados de la celebración no dudaron en calificar de altos vuelos el acontecimiento nupcial, la razón no es otra que el hecho de que Juan Guerrero Hidalga sea piloto y Lucía Castro Méndez, sobrecargo, ambos de la compañía aérea Vueling.