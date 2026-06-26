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Ferrol

Celebraciones de graduaciones: desde la XIV promoción de Enfermaría a la primera de Relacións Internacionais

Este sábado 27 tendrá lugar el acto de Relacións Internacionais en el Auditorio

Redacción
26/06/2026 22:59
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Graduación de la XIV promoción de Enfermería
Jorge Meis
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El auditorio municipal acogió este viernes la graduación de la XIV promoción de Enfermaría, en un acto presidido por la vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares Pernas; el alcalde ferrolano, José Manuel Rey Varela; el decano de la facultad, Pedro Gil Manso; la gerente del Área Sanitaria de Ferrol, María Fernanda López Crecente, y el presidente del Colexio de Enfermaría da Coruña, Avelino Castro Pastor.

La lección magistral corrió a cargo de la profesora e investigadora de la Universidade da Coruña (UDC), Nuria Esther Varela Feal.

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Acto en el Auditorio
Jorge Meis

En la tarde de este sábado 27, a las cinco, será el turno de la primera promoción del grado de Relacións Internacionais. El acto estará presidido por la vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabiliade Social, Ana Ares Pernas; por el decano de la facultad, Manuel-Reyes García; por la madrina de la promoción, la profesora Andrea Teira; y por el padrino de la misma, el profesor Christoph Schreinmoser. A lo largo del acto, intervendrán también el coordinador del grado, el profesor Jorge Quindimil, y las alumnas Ana Buceta e Iria Cobas.

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