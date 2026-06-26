Celebraciones de graduaciones: desde la XIV promoción de Enfermaría a la primera de Relacións Internacionais

Graduación de la XIV promoción de Enfermería Jorge Meis

El auditorio municipal acogió este viernes la graduación de la XIV promoción de Enfermaría, en un acto presidido por la vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares Pernas; el alcalde ferrolano, José Manuel Rey Varela; el decano de la facultad, Pedro Gil Manso; la gerente del Área Sanitaria de Ferrol, María Fernanda López Crecente, y el presidente del Colexio de Enfermaría da Coruña, Avelino Castro Pastor.

La lección magistral corrió a cargo de la profesora e investigadora de la Universidade da Coruña (UDC), Nuria Esther Varela Feal.

Acto en el Auditorio Jorge Meis

En la tarde de este sábado 27, a las cinco, será el turno de la primera promoción del grado de Relacións Internacionais. El acto estará presidido por la vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabiliade Social, Ana Ares Pernas; por el decano de la facultad, Manuel-Reyes García; por la madrina de la promoción, la profesora Andrea Teira; y por el padrino de la misma, el profesor Christoph Schreinmoser. A lo largo del acto, intervendrán también el coordinador del grado, el profesor Jorge Quindimil, y las alumnas Ana Buceta e Iria Cobas.