Blanco se compromete a trasladar al Gobierno las propuestas del Foro Cidadán do Ferrolcarril
Por el momento sigue sin concretarse la reunión con el secretario de Estado de Transportes
El delegado del Gobierno central en Galicia, Pedro Blanco, mantuvo este viernes un encuentro de trabajo con los portavoces del Foro Cidadán polo Ferrocarril, de cara a conocer “de primeira man as súas propostas e demandas en relación coa mellora das conexións da comarca”. En este sentido, el representante estatal se comprometió a trasladar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible las reivindicaciones del colectivo, de cara a mantener “a colaboración institucional” a la hora de abordar la modernización de las infraestructuras.
En esta línea, Blanco Lobeiras puso en valor “o esforzo sen precedentes do Goberno de España” en el proceso de actualización de la red ferroviaria nacional, asegurando que “a mellora da conectividade” es un desarrollo continuo “que require planificación, diálogo e cooperación entre as distintas administracións”. Asimismo, el representante reafirmó el compromiso del Ejecutivo “de seguir traballando de maneira coordinada para impulsar actuacións que contribúan a reforzar o servizo ferroviario e responder ás necesidades de mobilidade da comarca de Ferrolterra”. En cuanto a la futura reunión con el secretario de Estado de Transportes, desde la Delegación no se hizo mención a una potencial fecha.