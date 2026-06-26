Abierto el plazo de inscripción para una ruta guiada de Equiocio por la parroquia de Esmelle

El castro de Esmelle será una de las paradas programadas en la ruta AEIG

La asociación Equiocio anunció hoy viernes la apertura del plazo de inscripción de su segunda y última ruta guiada, que en esta ocasión visitará molinos, lavaderos y fuentes de la parroquia de Esmelle, así como el castro de Tralocastro. Se trata, como recordó la entidad, de una iniciativa totalmente gratuita pero con plazas limitadas, por lo que todos aquellos interesados en participar deberán apuntarse antes del próximo jueves, día 2, a través del correo secretaria@equiocio.es –indicando nombre y apellidos, fecha de nacimiento y teléfono de cara a formalizar el seguro que cubre a los participantes–.

La cita, de este modo, tendrá lugar el sábado 4 de julio, con salida programada del local de la Asociación de Vecinos de Esmelle a las diez de la mañana. Asimismo, será el vicepresidente de esta misma entidad, Paulino Gasalla, “un auténtico experto en la materia”, apunta Equiocio, el encargado de guiar el itinerario, con una longitud de nueve kilómetros y de dificultad media-baja –salvo un tramo más complicado de 55 metros para acceder al castro–. En la ruta podrán participar menores desde 12 años, acompañados de un adulto, y desde la organización se avanzó que se contará con un servicio de interpretación de lenguaje de signos.