Vecinos de la calle Valenta denuncian la inseguridad vial y el “abandono” que sufren

Vecinas mostrando las carencias de la zona en materia de seguridad vial Jorge Meis

Un mes después de que el pleno municipal aprobase por unanimidad una moción en la que se pedían mejoras en la zona de la calle Valenta, en el barrio de San Pablo, para garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas que viven en el entorno, la situación apenas ha cambiado. Así lo indican varios residentes, que lamentan que este mes “lo único que se hizo fue un desbroce y, para eso, malamente”.

Recuerdan las personas afectadas que llevan llamando la atención de los responsables municipales sobre los problemas que tienen desde hace más de un año. “Denunciamos el abandono general de estas calles porque el estado en el que están es inadmisible”, explica una vecina.

Senda peatonal

Así, apuntan que la senda peatonal que en su momento se habilitó para mejorar la seguridad de los transeúntes y vecinos es “casi inexistente: las orugas que se colocaron para separar los coches están desaparecidas y los ganchos que las sujetaban a la calle están todos salidos”. Además, aunque la vía tiene una limitación de velocidad de 20 kilómetros/hora, los “sustos” entre los vecinos y viandantes son algo habitual.

“Ahora es de sentido único, aunque hace tiempo”, recuerdan, “era de doble, algo a lo que muchos nos oponemos porque no mejoraría en nada la situación. Otra cosa es que decidan cambiar la dirección, pero tienen que asegurarnos que se van a poner los medios para que podamos salir a la calle sin miedo a que nos atropellen”.

Además, apuntan que en la calle Valenta no hay aparcamiento a pesar de que hay varios residentes de cierta edad y creen que podrían habilitarse plazas para tal fin.