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Ferrol

Presentación en Artábria de ‘El Porvenir e o pensamento do soberanismo galego primigénio’

Será este viernes, desde las 13.00 horas

Redacción
25/06/2026 22:55
Imagen de archivo del público en otra iniciativa programada en Artábria
Imagen de archivo del público en otra iniciativa programada en Artábria
Daniel Alexandre
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Este viernes, a las 13.00 horas, tendrá lugar en Artábria la presentación del libro ‘El porvenir e o pensamento do soberanismo galego primigénio’, editado por Tempo Galiza y por la Fundación Galiza Sempre. Contará con la presencia del autor César Caramês Branco, profesor de Lingua e Literatura e investigador de la Revolución Galega de 1846. La obra permite conocer los orígenes del pensamiento soberanista gallego y el debate político y social.

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