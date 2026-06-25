Presentación en Artábria de ‘El Porvenir e o pensamento do soberanismo galego primigénio’

Imagen de archivo del público en otra iniciativa programada en Artábria Daniel Alexandre

Este viernes, a las 13.00 horas, tendrá lugar en Artábria la presentación del libro ‘El porvenir e o pensamento do soberanismo galego primigénio’, editado por Tempo Galiza y por la Fundación Galiza Sempre. Contará con la presencia del autor César Caramês Branco, profesor de Lingua e Literatura e investigador de la Revolución Galega de 1846. La obra permite conocer los orígenes del pensamiento soberanista gallego y el debate político y social.