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Ferrol

Presentación del curso de pensamiento Carlos Gurméndez

Alcanza la XXVII edición y se desarrollará un año más este verano en el Campus Industrial de Ferrol

Redacción
25/06/2026 22:35
Edición anterior del Gurméndez en el Campus Industrial
Edición anterior del Gurméndez en el Campus Industrial
Daniel Alexandre
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Este viernes se presentará en el recinto universitario ferrolano la programación de una nueva edición del curso dedicado a la figura de Carlos Gurméndez. Participan en el acto la vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares Pernas; la presidenta del Club de Prensa de Ferrol, Julia Díaz Sixto; y las directoras del curso Carlos Gurméndez, la catedrática de Historia de Enseñanza Secundaria y de Bachillerato, Esperanza Piñeiro de San Miguel, y la profesora de la Facultad de Ciencias do Traballo del Campus Industrial de Ferrol, Asunción López Arranz. 

Estas serán las encargadas de dar a conocer los contenidos de esta nueva edición, a las 10.30 horas, en la sala de juntas de la Vicerreitoría. Este curso de pensamiento y comunicación alcanza este año su vigésimo séptima edición y tendrá como escenario el espacio universitario ubicado en el barrio de Esteiro. 

El Carlos Gurméndez nace en 1998 alrededor de la figura del escritor y filósofo, quien en vida llegó a convertirse en un divulgador de excepción de las actividades del Club de Prensa de Ferrol, con un apoyo especial a la revista ‘Ferrol Análisis’. 

Esta actividad, que se enmarca en los cursos de verano universitarios, se celebró en el convento de San Agustín de Pontedeume hasta la 15ª edición, que fue cuando la organización cambió esa sede por el Campus Industrial de Ferrol –Universidade da Coruña–. 

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