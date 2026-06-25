Pinceladas de las Meninas de Canido en la cárcel de A Lama

Hermida y Rojo junto a Miguel Doallo (medio), psicólogo de Cruz Roja Cedida

Cuando hace algunos meses el promotor de las Meninas de Canido, Eduardo Hermida, fue a visitar la cárcel de A Lama (Pontevedra) invitado por Miguel Doallo —psicólogo de Cruz Roja y fiel seguidor del festival—, prometió a los internos, que lo escucharon hablar sobre arte y barrio en una sesión “muy bonita”, que volvería con los pinceles bajo el brazo.

Y no solo ha cumplido, sino que con él se llevó a El Rojo, uno de los imprescindibles de la familia ‘meninera’, junto al que ha culminado la primera parte de un mural que tiene de protagonista a Nelson Mandela porque “vivió muchos años su injusta experiencia en prisión” y podría ser un bonito referente, explica Hermida, quien ya adelanta que volverá a rematar el mural.

“No pudimos acabarlo porque a El Rojo le confiscaron en el tren los botes de pintura y no conseguimos los mismos colores en toda la provincia”, justifica el ferrolano, recomendando a todo el mundo que “pasen un día al año con ellos, es alucinante” y apuntando que se trata de un módulo en el que se preparan para su reinserción.