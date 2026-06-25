Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Pinceladas de las Meninas de Canido en la cárcel de A Lama

Eduardo Hermida y El Rojo han dejado huella en el penal pontevedrés

Marta Corral
Marta Corral
25/06/2026 05:00
Hermida y Rojo junto a Miguel Doallo (medio), psicólogo de Cruz Roja
Hermida y Rojo junto a Miguel Doallo (medio), psicólogo de Cruz Roja
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Cuando hace algunos meses el promotor de las Meninas de Canido, Eduardo Hermida, fue a visitar la cárcel de A Lama (Pontevedra) invitado por Miguel Doallo —psicólogo de Cruz Roja y fiel seguidor del festival—, prometió a los internos, que lo escucharon hablar sobre arte y barrio en una sesión “muy bonita”, que volvería con los pinceles bajo el brazo. 

Y no solo ha cumplido, sino que con él se llevó a El Rojo, uno de los imprescindibles de la familia ‘meninera’, junto al que ha culminado la primera parte de un mural que tiene de protagonista a Nelson Mandela porque “vivió muchos años su injusta experiencia en prisión” y podría ser un bonito referente, explica Hermida, quien ya adelanta que volverá a rematar el mural. 

“No pudimos acabarlo porque a El Rojo le confiscaron en el tren los botes de pintura y no conseguimos los mismos colores en toda la provincia”, justifica el ferrolano, recomendando a todo el mundo que “pasen un día al año con ellos, es alucinante” y apuntando que se trata de un módulo en el que se preparan para su reinserción. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620