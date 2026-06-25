Patronal y sindicatos vuelven a reunirse en el Consello de Relacións Laborais por el convenio del metal

Manifestación del sector, la semana pasada Jorge Meis

Patronal y sindicatos intensifican la mediación con dos encuentros previstos para este jueves y mañana viernes en la sede del Consello Galego de Relacións Laborais para intentar llegar a un acuerdo sobre el convenio siderometalúrgico de la provincia, que en Ferrolterra afecta principalmente a la amplia industria auxiliar del naval.

Como se recordará, hace diez días, tras las tres últimas jornadas de huelga convocadas por CIG, CCOO y UGT, las organizaciones empresariales solicitaron el Acordo Interprofesional Galego –AGA– sobre procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos de trabajo para intentar que la negociación del convenio avance, después de meses con las posiciones muy alejadas.

En el primer contacto con el mediador, que tuvo lugar el pasado lunes, la situación no mejoró ni un ápice, con una propuesta de incremento salarial del 0,50% en el último año de la oferta de la patronal –son, como se sabe, cuatro ejercicios, por lo que afectaría al 2029– que los sindicatos consideran insuficiente para tratar de moverse de su casilla. La parte social sigue defendiendo que la vigencia del convenio no puede extenderse más allá de tres años y, en el caso de que se valore la prolongación a un cuarto, deberá plantearse con alguna propuesta de mejora “substancial” encima de la mesa.

Además, la cesión de un par de horas del permiso de acompañamiento a familiares enfermos sigue siendo poco razonable para los sindicatos, que, a falta de ver la manera en que transcurren los acontecimientos en las próximas horas, mantienen la convocatoria para el martes que viene, día 30 de junio, y también para el 2 de julio.

La actividad negociadora de los sindicatos se amplía estos días al denominado “plus de astillero”, un complemento que se negocia en la ría de Ferrol y que, en cuanto se firme el convenio, se añadirá como disposición adicional al texto que rige para todo el sector en la provincia.

En este caso, las conversaciones van por separado y hasta el momento se ha celebrado una reunión a instancias de la dirección de Navantia, que intercedió para sentar a las partes a la mesa negociadora.

La parte social plantea una actualización en las cantidades del plus –sobre todo de los niveles más bajos– y, además, la simplificación de las categorías que se recogen en las tablas vigentes. Esta propuesta ya se le hizo llegar a las empresas el pasado mes de diciembre.