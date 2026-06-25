Más de 13.000 pernoctas durante el 2025 en el refugio Pardo de Atín

El centro social cuenta con unas 40 plazas que suelen cubrirse a diario Jorge Meis

La ciudad de Ferrol cuenta con un recurso fundamental en el ámbito social como es el refugio Pardo de Atín, que se ubica en un lateral del hospital Ribera Juan Cardona, en Caranza. La institución ha dado cobijo en el año 2025 a cientos de personas, creciendo la demanda con respecto a los años anteriores.

Así, según los datos recabados por sus gestores, el pasado ejercicio fueron 13.265 las pernoctas registradas. Del total, como es habitual, la mayoría fueron hombres, 12.062, frente a 1.203 mujeres. Los meses del año con mayor ocupación fueron, por este orden: julio, septiembre y octubre, a razón de 1.172, 1.170 y 1.169 pernoctas contabilizadas, respectivamente.

Por contra, la época con menor demanda fue el mes de abril, con 968 servicios, y diciembre, con 998. El resto de meses se han superado siempre los 1.000 servicios. El momento del año en el que se hospedaron más mujeres fue también el de julio, con 146 pernoctas.

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En el caso de la población femenina, la solicitud de una habitación suele aumentar en los meses primaverales y estivales. Las pernoctas oscilan entre los 40 y las 130 pernoctas al mes.

Evolución

Por otra parte, la solicitud de asilo sigue un ritmo de crecimiento ascendente desde el año 2021, con un número más estable de demanda del servicio por parte de la población nacional y un incremento destacado de quienes llegan de otros países.

En lo que se refiere al cómputo total de usuarios en 2025, se contabilizaron exactamente 1.573, de los cuales 805 fueron españoles. Por procedencia, la siguiente población más representada en el registro del refugio fue la marroquí, con 170 usuarios registrados, seguida de aquellos que provinieron de Argelia (113) y, ya en menor medida, de Colombia (55); Mali (47), Chile y Venezuela (44).

También ha habido pernoctas entre personas que son naturales de la comarca de Ferrolterra, en concreto, un total de 187 usuarios. De estos, 157 son vecinos y vecinas de Ferrol; 25 de Narón y el resto de Neda (3), Fene (1) y Valdoviño (1).

No hace tantos años que las atenciones anuales rondaban los 400 usuarios (2017) y hoy superan las 1.500. Este servicio, que gestiona la Fundación Santo Hospital de la Caridad y que nació hace más de dos siglos, ofrece cama, manutención, ducha, servicio de lavandería y ropa, si fuera necesario, a las personas que viven en la calle y sin recursos.