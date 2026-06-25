Los ‘folkies’ de BÖJ recibirán el premio de música Gregorio Baudot

BÖJ, el pasado año, cuando tocaron en el Festival de Ortigueira Cedida

La asamblea de la Sociedad Artística Ferrolana –SAF– aprobó la concesión del tradicional premio de música Gregorio Baudot 2026 al grupo ferrolano BÖJ, con un interesante historial artístico y un repertorio constituido por composiciones propias con influencias de músicas de culturas atlánticas. Votaron, además, el nombramiento de Isidoro Valerio, María Fidalgo Casares y José Antonio Cedena Teodosio como socios de honor.