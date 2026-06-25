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Ferrol

Los ‘folkies’ de BÖJ recibirán el premio de música Gregorio Baudot

Lo otorga la Sociedad Artística Ferrolana

Redacción
25/06/2026 22:56
BÖJ, el pasado año, cuando tocaron en el Festival de Ortigueira
BÖJ, el pasado año, cuando tocaron en el Festival de Ortigueira
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La asamblea de la Sociedad Artística Ferrolana –SAF– aprobó la concesión del tradicional premio de música Gregorio Baudot 2026 al grupo ferrolano BÖJ, con un interesante historial artístico y un repertorio constituido por composiciones propias con influencias de músicas de culturas atlánticas. Votaron, además, el nombramiento de Isidoro Valerio, María Fidalgo Casares y José Antonio Cedena Teodosio como socios de honor.

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