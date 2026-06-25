La oposición pide un nuevo Consello Escolar Municipal, que tuvo que suspenderse el martes por falta de quórum

Concentración CIG Ensino

Los tres grupos de la oposición en la corporación ferrolana –PSOE, BNG y FeC– exigieron este miércoles a convocatoria de un nuevo Consello Escolar Municipal después de que el del martes no se celebrase por falta de quórum.

Según explican, las organizaciones ya habían advertido de que esa situación “podería darse” porque las confirmaciones de las jornadas previas ya apuntaban en esa dirección, por el pronóstico meteorológico –con alerta por altas temperaturas–, por la hora –18.30 horas– y por tratarse del 23 de junio, víspera de San Xoán.

Por este motivo, la concejala de Educación, Patricia Cons, levantó la sesión hasta septiembre, el próximo curso escolar, algo que la oposición no ve “axeitado”, por lo que le pidieron que convocase estos días un nuevo consello. “O curso 2025/2026 remata o 30 de xuño e aínda queda algunha tarde para poder realizalo ou, se fose necesario, tamén podería a primeira semana de xullo pola mañá”.

“Para o Partido Popular parece que non é importante celebrar un Consello Escolar Municipal antes de que remate o curso, o que demostra que non ten vontade de ter un diálogo coa comunidade educativa”. En esa línea, la oposición considera que en el curso que se acaba se han “acumulado carencias”, con “problemas coas actividades extraescolares, falta de profesores de apoio no CEIP Ponzos, espera de infraestruturas en Ferrol Vello e Concepción Arenal, un novo ascensor para o CEIP de Esteiro, que se poida utilizar o do CEIP Pazos-Mestre García Niebla ou que se reforme tamén a cafetería do IES Sofía Casanova”.

IES Sofía Casanova

Precisamente sobre este asunto se pronunció la Federación Comarcal de Ferrolterra de Anpas de centros públicos, que critica que el tejado de uralita del edificio de la cafetería quede excluido de la reforma adjudicada por la Consellería de Educación. “Esiximos a quen corresponda”, señala, “que amañe este despropósito pola vía de urxencia. O alumnado merece un centro escolar libre de amianto”.