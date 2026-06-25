La bandera LGTBi+ ondea con orgullo en el balcón del Palacio Municipal de Ferrol

El pleno de este jueves se interrumpió para desplegar la bandera Daniel Alexandre

El Palacio Municipal de Ferrol desplegó un año más la bandera arcoíris para visibilizar su compromiso con los derechos de los colectivos LGTBi+ coincidiendo con la celebración, el próximo 28 de junio, del Día Internacional del Orgullo.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, junto a los portavoces de los grupos de la oposición y a otros ediles, fue el encargado este jueves de desplegar la insignia desde el balcón a las doce del mediodía, haciendo un receso en la sesión plenaria. No será la única simbología presente en esta fecha, puesto que tanto la fachada del consistorio como la del teatro Jofre se iluminarán hasta el domingo.

A mayores, este viernes está prevista una ruta por los lugares más simbólicos presentes en el barrio de A Magdalena donde discurrieron las vidas disidentes de varias personas que cuestionaron los mandatos de género en la ciudad a lo largo del siglo XX. Se trata de ‘Ferrol Desviado’, elaborado por Rexenerando y para el que hay que inscribirse en este enlace de las 14.00 horas. Saldrá a las 18.30 del Cantón.

Asimismo, la concejala de Igualdade, Elvira Miramontes, anunció que el propio domingo 28 de instalará en la plaza de la Constitución, de 11.00 a 15.00, el Punto Arco da Vella, una iniciativa de la Xunta de Galicia que tiene como objetivos la sensibilización y la divulgación en torno a los colectivos LGTBi+.

Recuerdan, además, desde el Concello que la ciudadanía tiene a su disposición los teléfonos 028 y 981 944 124, el primero para asesoramiento y atención inmediata a la violencia por LGTBifobia y el segundo, del CIM Ferrol, para solventar dudas y dar apoyo en materias de integración e igualdad de oportunidades en estos contextos diversos.