La Audiencia acoge dos juicios por robos en un bar de Ferrol y el pabellón de A Gándara

La Audiencia Provincial de A Coruña alberga este jueves sendos juicios derivados del Tribunal de Instancia de Ferrol, fijados a las 11.15 y a las 12.00 horas, contra dos hombres acusados de perpetrar tres sustracciones, una en un bar de la ciudad naval y las otras en el pabellón naronés de A Gándara. Ambos encausados tienen en su haber cuantiosos antecedentes penales por hechos de similares características.

Para el primero, la Fiscalía pide cinco años de prisión por un delito de robo con fuerza. Fue el 24 de octubre de 2024 a las 4.35 horas cuando, presuntamente, rompió la cristalera del Bar Diego’s —en la avenida de Viveiro, en O Inferniño— para llevarse de la caja registradora 1.150 euros en billetes, 82 en calderilla y unas 25 monedas antiguas de otros países.

En el segundo caso, el Ministerio Fiscal aboga por una condena de seis años e indemnizaciones por dos delitos de robo en establecimiento público fuera de horas de apertura. Los hechos habrían ocurrido el 27 y el 29 de mayo de 2024, a las 1.15 y a las 6.18 horas, ambos en el pabellón municipal de A Gándara. La primera vez, se le acusa de violentar una máquina de café y llevarse 300 euros, y la segunda de hacer lo propio con la expendedora de abonos, de la que sustrajo 102,85 euros.