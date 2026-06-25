La Armada celebró este jueves el último arriado solemne en el Palacio de Capitanía hasta septiembre

El arriado se celebró al ocaso en el mástil de Herrera Jorge Meis

Como cada último jueves de mes, exceptuando los meses de julio, agosto y diciembre, la Armada volvió a celebrar en esta jornada un arriado solemne de bandera abierto a la ciudadanía para continuar trabajando con su objetivo de hacer más permeables a la sociedad las tradiciones castrenses que se ponen en práctica en la ciudad naval.

Antes de las diez de la noche ya estaba todo preparado en las inmediaciones de la iglesia de San Francisco, desde donde salió un desfile a las 21.57 horas integrado por la Sección de Honores del Arsenal ferrolano y la Unidad de Música del Tercio Norte de Infantería de Marina. Transitó por la calle Real y puso rumbo a los jardines de Herrera, donde tuvo lugar la cita, en el mástil del Palacio de Capitanía.

Parte del público presenciando el acto Jorge Meis

Allí discurrió el ceremonial desde las 22.17 horas, que estuvo presidido esta vez por el comandante del Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima de Ferrol, el capitán de fragata José Manuel de la Mata.

Al finalizar el arriado, cumpliendo con una tradición que se desarrolla a la vez en todos los buques de la Armada al ocaso, cuando se pliega la bandera, concluyó el acto solemne entonando la ‘Oración de la Noche’, regresando tras el verano, el 24 de septiembre.