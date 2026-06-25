En el solsticio, armisticio

Miguel de la Cierva defendió la propuesta para el Auditorio Daniel Alexandre

El espíritu de concordia con el que se abordó el inicio del expediente para ponerle al Auditorio de Ferrol el nombre del guitarrista Álvaro Lamas flotó en el ambiente del salón de plenos durante prácticamente toda la sesión de este jueves, salvo alguna excepción, anecdótica, en todo caso, en comparación con los plenos anteriores. Incluso en el apartado de mociones, que es donde suele apreciarse con más claridad la bipolaridad de la corporación, hubo varios acuerdos y, de las cinco presentadas, solo en una y media hubo discrepancias sustanciales.

El momento más emotivo de la sesión fue la intervención del músico y promotor Miguel de la Cierva. Fue compañero de Álvaro Lamas en Los Limones y también el portavoz del grupo que ha propuesto formalmente que el Auditorio de Ferrol lleve ahora el ‘apellido’ del que fue el introductor de la ‘pedal steel guitar’ en España. De la Cierva, que se desplazó desde O Grove para exponer las razones, destacó de Lamas, fallecido en el mes de enero, su “desinterese absoluto polo protagonismo” en un sector, el de la música, en el que abunda más bien lo contrario.

El alegato de De la Cierva fue un poco más allá y le concedió a Lamas su capacidad para “transmitir emocións non coas letras ou as palabras, senón co instrumento. Nisto Álvaro era moi poderoso”, subrayó antes de agradecer a la corporación la unanimidad de elegir para “ese contedor de emoción que é un Auditorio o nome dun músico do pobo, da rúa”.

Los grupos reiteraron su apoyo y el alcalde avanzó que se le está preparando a Lamas “unha homenaxe”, pero que antes de que se celebre el Auditorio ya tendrá el nombre completo.

De las cinco mociones presentadas, solo la del patrimonio verde no generó ningún acuerdo

La cordialidad del pleno tuvo sus idas y venidas. El concejal del PSOE Rafael Fernández Beceiro aprovechó el reconocimiento extrajudicial de una factura correspondiente al ejercicio pasado –pero presentada hace unas semanas– de algo más de 2.600 euros para hacer un balance de los tres años de gobierno de Rey Varela. Aseguró que la “verdadeira transformación da cidade chámase fragatas F-110, Navantia, fondos europeos e Goberno de España” y criticó la “baixa execución dos orzamentos e dos investimentos. Se a cidade avanza”, dijo, “é grazas ao impulso doutras administracións”. A ese análisis respondió la concejala de Facenda, Susana Sanjurjo, con un “viven vostedes nun mundo paralelo”.

La propuesta de aprobación inicial del reglamento del Consello Local da Infancia e Adolescencia –CLIA– salió adelante por unanimidad, aunque la oposición le afeó a la concejala de Igualdade, Elvira Miramontes, la premura con la que se presentó la documentación. Con todo, se aceptó una enmienda para ampliar la participación de los grupos municipales en un instrumento que permitirá la participación de los menores en los asuntos públicos. Algún reproche más se produjo en el balance de las subvenciones de Igualdade, centradas en programas de intervención jurídica, una propuesta que, al tratarse de problemas de calado como la violencia de género, la oposición considera insuficiente, por lo que instó al gobierno a ampliarla a la esfera sociopedagógica.

A las 12.00, la corporación hizo una parada para salir al balcón y ondear la bandera del Orgullo LGTBI+ tras una declaración institucional leída por el alcalde en la que se reafirmó el compromiso de la ciudad con las libertades y los derechos individuales.

El gobierno asegura que la Xunta ya trabaja en ampliar el servicio de bus a las playas

El tono conciliador se extendió a las mociones. De las cinco que se presentaron –dos del PSOE, dos de FeC y una del BNG–, hubo acuerdo en tres y media. La primera, sobre los episodios de vertidos en el entorno de la EDAR de Prioriño, fue la más discutida. Fernández Beceiro reclamó “transparencia e información” sobre el funcionamiento y los posibles fallos del sistema, puntos que apoyó Jorge Suárez (FeC) antes de que el debate se encaminase hacia el pasado y el presente de Emafesa. El exalcalde aseguró que en la crisis del marisqueo podría tener algo que ver con la gestión de la infraestructura y el portavoz del BNG, Iván Rivas, insistió en que no debe “obviarse o problema de fondo, que é a insostibilidade da rede unitaria pola que se optou hai doce anos”. Por el gobierno, Sanjurjo expresó su acuerdo con las demandas de la moción “porque non hai nada que ocultar” y apuntó que ni en 2025 ni en lo que va de 2026 “houbo ningún episodio de verquido de augas non tratadas”.

La moción para proteger el patrimonio verde de Ferrol fue la que no concitó el acuerdo. El portavoz del PSOE, Ángel Mato cargó contra “o sinal de identidade do goberno, que é máis coches onde non os había e menos árbores onde as había”. La edila de FeC, Nerea Purriños, instó al gobierno local a “gañar arborado en cada proxecto urbanístico” e Iván Rivas lamentó que el ejecutivo “non teña preocupación pola infraestrutura verde”. La concejala de Urbanismo, Blanca García, rechazó las críticas con el argumento de que el Concello tiene un servicio reforzado de mantenimiento de zonas verdes, una ingeniera agrícola que antes no había y más espacios de esparcimiento que hace tres año. “Invítoos a dar un paseo pola cidade e comprobar que non é como din”, dijo la concejala.

La moción para mejorar el mantenimiento del CEIP Juan de Lángara y permitir que sea un espacio comunitario salió también adelante, pues la edila de Educación, Patricia Cons, reconoció que, pese a lo ya hecho, “o peche debe cambiarse”.

En la del BNG para aumentar las frecuencias del bus a San Felipe o extender el servicio extraordinario de playas a Esmelle y Covas, la concejala de Seguridad, Pamen Pieltain, dijo que ya la Xunta “xa está atendendo a petición” en lo que respecta a los arenales, “mellorando o que non figura no catálogo de servizos” y que, en lo que respecta a San Felipe, “a realidade é que o número de usuarios é de catro persoas a diario e dúas a fin de semana”. Con todo, apuntó que “se hai unha petición por parte da Asociación de Veciños, estudarase unha posible ampliación”. Por el BNG, Roberto Montero señaló que ese argumento “é unha trampa”, pues apuntó que “se non hai un bo servizo, non vai haber demanda” y puso como ejemplo lo que sucede con el ferrocarril, “no que vostedes si demandan investimentos”.

Por último, el pleno mostró su apoyo a las reinvidicaciones del sector del metal y lo amplió a las del personal de los supermercados.