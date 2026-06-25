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Ferrol

El juego 'Mi día' de la ONCE deja un pellizco en el barrio de Ultramar

Se corresponde con el sorteo del pasado 23 de junio

Redacción
25/06/2026 12:46
Puesto de venta de la ONCE en la carretera de Castilla número 88
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El juego 'Mi día', de la ONCE, dejó este pasado martes 23 en Ferrol un pellizco de 3.000 euros, premiando un boleto cuyo número fue elegido por la persona ganadora, puesto que se trata del sorteo en el que toman parte las fechas favoritas de los participantes.

En concreto, informan desde la entidad que ha sido el vendedor Ramón Río Losada, que despacha en el kiosco ubicado en el 88 de la carretera de Castilla, quien ha repartido la suerte en el barrio de Ultramar.

Mi día’ de la ONCE es un juego en el que hay que elegir una fecha de entre las 36.525 comprendidas en un periodo de 100 años. Cada combinación llevará asignado automáticamente un Número de la Suerte comprendido entre el 1 y el 11. 

El importe por combinación es de 1 euro y se celebran sorteos todos los días. Como las demás loterías seguras, sociales y responsables de la ONCE se comercializan por los 21.300 vendedores y vendedoras de la Organización.

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