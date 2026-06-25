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Ferrol

El Cuartel de Dolores celebra este viernes la ceremonia de relevo de mando en el Tercio Norte

Despiden así a Palmero Romero, un coronel especialmente querido por los infantes

Redacción
25/06/2026 22:16
El coronel saliente, cuando llegó a Ferrol en junio de 2024
El coronel saliente, cuando llegó a Ferrol en junio de 2024
Daniel Alexandre
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El Cuartel de Dolores del Tercio del Norte de Infantería de Marina, en Ferrol, acoge este viernes, desde las 11.20 horas, la ceremonia de relevo de mando. De este modo, el hasta ahora coronel de la plaza, Antonio Javier Palmero Romero, cederá el bastón a David Salvador Rodríguez Picallo, que se convertirá en la máxima autoridad en las instalaciones. 

La ceremonia, que estará presidida por el Comandante General de la Fuerza de Infantería de Marina, el general de división José Luis Souto Aguirre, se celebrará en el patio de armas y contará con la presencia de otras autoridades militares, pero también civiles, encabezadas en este caso por el regidor ferrolano, José Manuel Rey Varela, que esta misma semana recibía a ambos coroneles en las dependencias municipales. 

Entre el contingente de la Armada, en el acto formará también una representación del personal de las unidades de la Fuerza de Protección de Infantería de Marina y finalizará la ceremonia con un desfile por el propio cuartel

Rodríguez Picallo y Palomero Romero con Rey Varela este lunes

Despedida y bienvenida a los mandos del Tercio Norte

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Palmero Romero ha ejercido el mando en el Tercio Norte los últimos dos años dejando huella en todo el personal a su cargo. De él destacan los infantes que es “muy cercano con la gente”, un extremo que no suele ser habitual, añadiendo que “se sabía el nombre de todos y miraba por todo el mundo” y confirmando que lo echarán de menos. 

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