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Ferrol

El artista Jesús Quiroga trae al teatro Jofre una nueva edición de su gala Mundodanza

Será este domingo, desde las 20.00 horas

Redacción
25/06/2026 22:51
Jesús Quiroga durante una edición pasada de la gala en el Jofre
Jesús Quiroga durante una edición pasada de la gala en el Jofre
Emilio Cortizas
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El domingo el Jofre tendrá al baile como protagonista, con una de las figuras más asentadas en la ciudad, la de Jesús Quiroga y su escuela. Se celebra así la gala de Mundodanza, a las 20.00 horas, con entradas disponibles en el teatro y con la compañía preparada para brindar una noche única en la que el arte, la pasión y el talento se unen para celebrarse bajo el lema “La danza que nos une, el arte que nos transforma”.

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