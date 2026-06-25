El artista Jesús Quiroga trae al teatro Jofre una nueva edición de su gala Mundodanza

Jesús Quiroga durante una edición pasada de la gala en el Jofre Emilio Cortizas

El domingo el Jofre tendrá al baile como protagonista, con una de las figuras más asentadas en la ciudad, la de Jesús Quiroga y su escuela. Se celebra así la gala de Mundodanza, a las 20.00 horas, con entradas disponibles en el teatro y con la compañía preparada para brindar una noche única en la que el arte, la pasión y el talento se unen para celebrarse bajo el lema “La danza que nos une, el arte que nos transforma”.