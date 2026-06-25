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Ferrol

Cruz Roja Ferrol convoca la quinta edición de su Andaina Solidaria ‘Pegadas de Ouro’

Será el 3 de julio, pero las inscripciones se cerrarán el próximo domingo

Redacción
25/06/2026 22:27
La anterior edición de la caminata se realizó por Caranza
La anterior edición de la caminata se realizó por Caranza
Daniel Alexandre
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La delegación ferrolana de Cruz Roja ha abierto el plazo de inscripción en la quinta edición de su Andaina Solidaria ‘Pegadas de Ouro’, una iniciativa que les permite “disponer de recursos para poder dar respuesta a las necesidades de las personas de la comarca en las áreas de inclusión, empleo, salud y educación”, explican. 

En este caso, la caminata está programada para el 3 de julio desde la Praza Vella y de nuevo habrá dos distancias a elegir dependiendo de las ganas y el estado físico de cada persona: una de cinco kilómetros y otra de diez. 

La primera conducirá al grupo por el paseo de A Malata, mientras que la segunda seguirá también por A Cabana y el túnel de la Escuela de Especialidades de A Graña. Ambas son circulares y salen a las siete horas desde Ferrol Vello. 

Los dorsales cuestan 10 euros —los menores hasta los 12 años pueden acudir gratis aunque deben apuntarse también— e incluyen un cupón del Sorteo del Oro y la oportunidad de recibir alguno de los regalos que se rifarán durante la jornada. 

Se pueden adquirir en la sede de Cruz Roja Ferrol (Dolores, 46) y en este enlace web hasta el domingo 28 de junio a las 20.00 horas. 

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