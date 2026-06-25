Ferrol
Celebración de la fiesta de San Pedro con una sardiñada popular en San Román de Doniños
Será este sábado, desde las 20.00 horas
La asociación parroquial San Román de Doniños, en colaboración con el área de Participación Cidadá del Concello de Ferrol, programa para este sábado 27 de junio una ‘sardiñada de San Pedro’ que combina gastronomía y música. Así las cosas, a partir de las 20.00 horas, se procederá a una degustación gratuita de sardinas, pan y vino. Actuará la Agrupación Musical Virxe do Carme y se celebrará la tradicional ‘Tómbola anticrisis’.